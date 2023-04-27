有關宜蘭縣民進黨縣議員林麗日前在議會召開的臨時會中，針對大同鄉公所向農委會水保局提出的「農村再生農產業推廣活動計畫」案，她提及「大同鄉公所長期真的都黑白來」，縣府都管不到；大同鄉公所怒批，公所又不是抹布，讓你在地上踩，嚴重毁損名譽，要求林麗公開道歉。對此，林麗不予回應。

大同鄉公所鄉長何勝立、秘書陳成功及縣議員沈志弘（左）等人，今（27日）至縣議會向議長張勝德（中）、秘書長官伸科（右）申明他們的主張。（宜蘭縣議員沈志弘提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

林麗於縣議會第20屆臨時會議中，質詢縣府農業處處長李新泰時，表示常接到原住民陳情，指原住民鄉鎮在部落執行農產業推廣計畫非常好，尤其是農村再造的部分，但要確認是否實質落實，及有無專款專用，她說「大同鄉公所長期真的都黑白來」，縣府雖是主管機關，但長期管不到公所，對於此預算感到奇怪。

大同鄉公所鄉長何勝立、秘書陳成功、代表會主席賴文富及縣議員沈志弘等人，今（27日）至縣議會向議長張勝德、秘書長官伸科申明他們的主張，表示無端遭議員不實指控，鄉民心情激憤，對於莫須有罪名吞不下去，訴求林麗公開道歉。張勝德接受陳情並告知縣議會民進黨團主委陳俊宇，請與黨內議員溝通協調。

宜蘭縣議會議長張勝德接受陳情並告知縣議會民進黨團主委陳俊宇，請與黨內議員溝通協調。（宜蘭縣議員沈志弘提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

公所說明，「農村再生農產業推廣活動計畫」經費為60萬元，日前在國發會地方創生案向水保局提「112年地方創生農山漁村發展建設」同意在案，遂提報縣府並於去年底同意補助。為符經費補助計畫，故改由農業處為主政單位，公所為執行單位，在程序上皆符預算爭取流程，完全依法行政。

秘書陳成功指出，公所執行任何工程、計畫案等，都經由主辦、監造、主計單位、甚至審計單位嚴格把關，從來没有「黑白來」。財經課課長曾家偉怒批，公所多項計畫皆得過獎，成績有目共睹，議員雖有言論免責權，也不能亂講，如做錯事，也有代表會監督，不然代表會都在睡嗎？指公所「又不是抹布，讓你在地上踩」。

縣議員沈志弘表示，身為民意代表應對說過的話、做過的事負責，倘若林麗無法提出鄉公所「長期黑白來」的證據，希望她能夠為此言論向公所釋出誠摯的歉意，否則將嚴重打擊努力為鄉民打拼的公務人員。

林麗表示，臨時會當天主要是希望預算能多編列一些，且款項是縣政府直接補助，才會想看計畫明細內容，針對「黑白來」三字及其他事項不予回應。