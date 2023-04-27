新北市長侯友宜昨(26日)赴新北市議會施政報告，結果新北市議員王威元與民進黨團發生推擠，後遭民進黨新北市議會黨團發文譴責，黨團總召鄭宇恩也在文中指責王威元「向黨籍議員揮拳」，另外民進黨新北市議員李宇翔也在另篇發文留言斥責王威元是「流氓」；對此王威元今日中午在國民黨議員的陪同下，向警方報案對鄭宇恩、李宇翔提告妨害名譽、誹謗、公然侮辱等罪，盼以正視聽。

今天中午王威元在國民黨團幹事長廖先翔、市議員江怡臻、蔡健棠及呂家愷等陪同下，前往議會轄區的新北市海山警分局文聖派出所報案；他強調，推擠過程能理解，民進黨團有壓力需要表現的舞台，所以對於推擠的行為不會計較，但惡意的抓拍照的角度，並在網路平台公開說謊指責本人 流氓打人，觸犯了道德跟法律的底線，「是可忍，孰不可忍」！

王威元說，如果連明明沒有的事情，拍一張角度的照片就能抹黑成流氓打人，這樣的行為太可怕，也太不可思議，且截止今天中午也沒等到鄭宇恩及李宇翔的道歉，連解釋都沒有，本人決意訴諸司法，捍衛清白。

他呼籲，請諸位議會同仁及民意代表停止口水戰，在疫情好不容易趨緩，社會民眾已準備就緒，迎接新生活，大家一起努力監督市政，為廣大新北市民把關，也請大家不要相信有心人士的謠言惑眾，也不容許有人惡意散播。

對此，鄭宇恩則表示因未被警方通知，無法確定提告內容，不過她也還原當天的現場狀況；鄭宇恩說，當時是民進黨的質詢時間，王威元走過來亂、干擾議程進行，當然會阻止，如果他不走過來就不會有今天這些事情，照片也不會有角度問題，如果沒有擋他拳頭很可能就揮過來了。

鄭宇恩強調，是王威元不對在先，若他最後真的提告，就留到調查時再說清楚，建議王威元把司法資源留給需要的民眾，讓檢調可以專心偵辦社會重大案件，不要占用資源來做政治表現。

李宇翔表示，王威元的動作非常無聊，新北市治安惡化的同時，基層警力也忙得不可開交，暨增加基層警力的負擔，同時也浪費社會跟司法資源，這是非常不可取的作為，希望王威元專心回歸市政。