移工阮國非遭警方連開9槍，失血過多死亡。（《九槍》團隊提供）

去年一舉拿下金馬獎最佳紀錄片的《九槍》，推動移工議題走上主流舞台，被台灣社會看見，揭開移工阮國非事件幕後悲劇真相，引發各界探討，導演蔡崇隆費時5年持續用影像追蹤人權角落議題。隨著電影獲獎而備受各界關注，導演蔡崇隆盼望作品帶動眾人重新省思阮國非事件，也思考在悲劇發生後的下一步行動。

電影獲獎、進行公益放映後，迴響空前熱烈，決定啟動「《九槍》上映暨全台校園教材發送計畫」，與專業夥伴發起調查問卷，旋即獲得逾300位老師填寫響應，於嘖嘖平台發起群眾集資，走向下一階段的行動。集資第一階段目標共240萬，計畫包含安排戲院上映，更期望將紀錄移工議題與重要生命故事的影像，製作成老師可運用於課堂上的教材，發送到全台校園，讓下一代提早認識移民工議題，消除社會中的無名恐懼，改變目前台灣的逃逸移工困境，同時也為莘莘學子建立正確觀念。

統計至2023年最新數據，移工總人口數已突破73萬人，比許多縣市人口的總數還高，在撐起台灣的基礎建設工程與長照家庭的同時，移工們卻無法安心地過上一般的日常生活，因為仲介費過高、無法自由換工作及雇主，許多移工被迫選擇逃逸，成為大家口中的「非法移工」。2023年台灣非法移工人數已經超過8萬人，辛苦工作之餘必須逃避追捕，不時有個案死於非命，或重傷成為醫療人球。

其中2017年一起逃逸移工的新聞更震驚全台，一位從越南來到台灣打拼的移工阮國非，在偏僻河邊被舉報偷車，當時他全身赤裸手無寸鐵，因用藥神智不清而拒捕，在衝突中阮國非被訓練與經驗不足的警察連開9槍，加上後續救護程序混亂，最終失血過多死亡。對於此憾事的發生，導演蔡崇隆沈痛地表示：「移工來台已30年，結構性問題還是一樣，我們對他們的歧視還是一樣，不然不會發生這種悲劇，阮國非事件是多年來不義制度與政策的一次極端總爆發。」

持續用影像耕耘人權角落議題的紀錄片導演蔡崇隆，近年與原籍越南的妻子阮金紅合作，紀錄了許多移民工的生命故事，包含新移民女性婚姻觸礁的《失婚記》，也追蹤在台灣淘金淪為失聯移工的《再見 可愛陌生人》。2017年看見阮國非事件發生後，決定探索這場悲劇背後發生的真正原因，於是著手開始拍攝《九槍》這部紀錄片。

導演蔡崇隆及團隊透過攝影機，蒐集每個關鍵角色的聲音，從辯護律師、移工友人、救援組織，甚至包含跨國仲介及資深警察等，重新回溯問題可能發生的節點。除此之外，拍攝團隊親身前往越南拜訪阮國非家人，也放入阮國非生前社群媒體上的心情留言，以靈魂視角進行拍攝，讓阮國非的人生在電影裡被重構，觀眾彷彿陪著他走過生命的重要路徑，看見他的不安與痛苦，獲得第59屆金馬奬肯定。

導演蔡崇隆表示：「阮國非本來是一個有理想和夢想的青年，跟我們台灣很多的年輕人是一樣的。」期待該計畫開啟更多對話，並邀請所有台灣社會公民一起加入集資行動，陪下一代從現在開始攜手建構多元族群共存共榮的環境。