icash Pay支付據點持續拓展領域，未來也將攜手萬波、詩肯柚木等四大品牌。（7-11提供）

民生物價漲聲不斷，今年起健保費、電費、計程車費、學費陸續喊漲，7-11經營的OPEN POINT生態圈首創業界以「點數如貨幣」對抗通膨。自去年8月起陸續開放點數繳納健保費、電費等18大代收帳單，即日起攜手新北市教育局經營的智慧校園平台-新北校園通 APP、和泰集團旗下的叫車服務平台-yoxi APP，雙平台合作讓1600萬會員藉由行動帶著走的APP即可於搭乘計程車時累點兌換搭車金，讓勤學的親師生賺得的學習點數也可活用於日常消費；此外，OPEN POINT生態圈累點神器icash Pay新增4大通路可輕鬆付款、聰明賺點，讓會員各種生活足跡都能「累點成金」、1點等同1元，持續fun大點數經濟價值。

7-ELEVEN經營的OPEN POINT生態圈即將邁入第10年，至今已有百大品牌通路、20萬家特約商店加入成為OPEN POINT生態圈的一份子，2022年OPEN POINT生態圈總發行點數價值再創歷史新高、達16億元新台幣，2023年第一季總發行點數價值更成長5成，為全台最活絡的點數生態圈。

7-11經營的OPEN POINT生態圈領先業界、創新產學APP應用模式，與新北市政府教育局透過「點數兌換」合作，將校園生活大小事累積的學習點數兌換成OPEN POINT點數當現金花。即日起使用新北市校園通APP的親師生們，不論是老師點名、學生打卡、家長幫孩子請假，12大項校園生活大小事都可以累積i點，集滿30點i點即可於新北校園通APP上兌換1點OPEN POINT點數(數量有限、換完為止)，OPEN POINT點數1點等同1元現金、可跨20大通路當現金花。

大台北地區計程車車資調漲，OPEN POINT生態圈第一時間便與和泰集團旗下的叫車服務平台-yoxi合作，透過「點數兌換」模式發動首波搭車抗漲活動，主打OPEN POINT點數1點就能兌換不同面額的搭車金，最高可折抵50元。自5月1日起發起第二波「會員帳戶整合」模式深度合作，藉由OPEN POINT會員系統串接yoxi服務系統，OPEN POINT會員不論是開啟OPEN POINT APP或yoxi APP都可以輕鬆完成綁定。

5月起將陸續與四大知名品牌攜手合作，涵蓋人氣手搖名店萬波島嶼紅茶、質感家居詩肯柚木、國際五星級飯店台北君悅酒店指定餐飲(凱菲屋／彩日本料理／君悅烘培坊／漂亮廣式海鮮餐廳／雲錦中餐廳／寶艾西餐廳／Ziga Zaga義大利餐廳／茶苑)以及健身器材品牌合康健康行銷等。