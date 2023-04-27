拜登政府打壓中國大陸電信運營商後，這回把矛頭指向雲端服務商。美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）周三（26日）表示，華為雲、阿里雲等中國雲端運算公司可能威脅美國國家安全，誓言要將這些中企列入出口管制名單。事實上，雷蒙多先前提到中國對美國國安威脅越來越大，美國要與中國競爭並非易事。

路透報導，美國部分共和黨議員呼籲拜登政府，把華為雲等中國雲端服務商列入貿易黑名單，限制美企出口相關產品給這些中國企業。

雷蒙多在參院聽證會表示，中國雲端服務商確實可能威脅美國國家安全，商務部已將200多家大陸企業列入出口管制實體清單，美方會持續審查額外風險，如果有必要的話，我們會把更多中企納入黑名單。

報導指出，華為和阿里巴巴未對上述說法做出回應。

2019年5月，美國商務部以美國安全疑慮為由將華為列入出口管制清單。但華為一再否認構成安全風險。

外媒此前報導，2019年，美國聯邦通信委員會（FCC）就以安全隱憂為由拒絕中國移動提供電信服務的競標。2021年10月，FCC取消中國電信美洲公司在美運營授權。

2021年3月，FCC首次公布對國家安全構成「不可接受的」風險的通信設備與服務商清單，包括華為、中興、海能達、海康威視、大華5家企業被列入該清單。2022年3月，又將中國電信美洲公司、中國移動國際（美國）公司納入清單。

華府一直擔憂被中國大陸超越，因此美國官員在各式場合，不斷提及中國威脅的言論。

美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）今年3月在美參議院全球威脅聽證會上指出，中國是美國最大的國家安全威脅，北京將更著力透過網絡策略攻擊美國。他認為，CIA的前途將取決於美中兩國在網路科技競爭上的成敗。

而雷蒙多去（2022）年底在麻省理工學院演說時表示，中國試圖利用全球體系，推廣中國的價值觀並擴大其影響力，使美企處於不利地位，同時威脅許多美國基本價值觀，包括訊息自由流通和資料隱私等。

雷蒙多坦言，中國對美國國安、企業和工人的威脅與日俱增，美國跟中國競爭不是件容易的事。