酒駕、逆向蛇行、跨越雙黃線 瞎男竟還自拍沒在怕！

近日網路流傳男子邊喝酒邊騎車的自拍影片，除了已酒醉外，還跨越雙黃線、逆向蛇行，最後竟還自摔，沿途行經基隆外木山湖海路等路段。基隆市警察局第四分局中華路分駐所表示，已調閱該影片機車行車軌跡及路口監視器，並鎖定該機車車號，全案於通知車主到案釐清駕駛人後，將對該駕駛人危險駕駛行為依法究辦。
基隆市警局表示，網路流傳的喝醉自拍男子，疑似於26凌晨左右，邊喝酒邊騎車經過基隆市中山區相關路段，包含由遊客常前往的外木山濱海大道等，一路騎到七堵，該男除酒後駕車外，並還有跨越雙黃線、逆向行駛、與蛇行等危險駕駛行為，已經觸法。
市警局說，經檢視該影片的機車行車軌跡以及路口監視器後，已鎖定該機車車號，全案已通知家住汐止的車主到案說明，因也有可能是借他人騎車。待釐清實際的駕駛人後，對於該駕駛人危險駕駛行為依法究辦。
市警局中華路分駐所所長徐紹文表示，有鑑於暑期將至，派出所將針對轄區易危險駕駛肇事路段將以機動測速照相、交通稽查等方式來針對改裝車、改裝排氣管等車輛取締、告發，並利用各種機會加強宣導，促使民眾提升安全駕駛觀念，共同營造安全、順暢的行車空間。
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