高雄前鎮1名婦人看見網路上的投資廣告以為能賺錢，不僅加入股市分析群組，還誤信廣告內容加入LINE群組，結果先在4月上旬已遭騙新臺幣70萬元，詐騙集團食髓知味打算再誘騙許女100萬元。許女在家人的提醒下到派出所諮詢，明顯就是一場詐騙，警方趁與車手面交時，上前逮捕20歲李姓車手，全案移送偵辦。

40歲的許姓婦人看到網路投資不實廣告，今年2月期間先加入了LINE股市分析群組，依照詐騙集團指示下載假投資理財APP，對方以投資股票、虛擬貨幣穩賺不賠等名義，3月時，要求她先匯款20萬，到了4月又相約在前鎮區某超商面交50萬元當作操盤基金。

事後許女發現對方供稱的盈利一直無法提領，詢問客服人員後沒得到解答，沒想到詐欺集團反而利用話術，再度要求她面交100萬元，還好許女聽從家人建議下前往派出所詢問，這才驚覺自己成了詐騙集團眼中的搖錢樹。

20歲李姓車手被送辦。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

雙方約好於21日中午在前鎮區草衙二路的超商面交，警方於周遭布署警力，果然見到車手身穿白色襯衫出現，與被害人接洽，交談過後就直接取走許女準備的現金準備離開，警方見狀立即上前表明身分，並壓制該名身20歲李姓車手，全案於警詢後將李嫌依刑法詐欺罪、洗錢防制法移送偵辦。