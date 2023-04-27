環南市場改建案至今工期延宕，其中最大原因在於歷經多次契約變更設計，導致工程進度牛步。對此民進黨台北市議員洪婉臻質疑，多次設計變更涉及人為因素，其中第5次變更設計時，針對二期工程中的二樓攤商分隔牆部分，原本增建原因為「符合食品衛生相關規範」，不過到第6次變更，分隔牆施作又變成「減項（不施作）」，質疑工期會延宕就是市場處人員所致。對此市場處長陳庭輝則表示，是否違反食品衛生相關規範，並不是設計單位說得算。

台北市議會27日繼續進行財政建設部門質詢，洪婉臻質詢時針對台北市內的市場改建案，工程普遍延宕一事進行質詢，並質疑工期延宕的原因不合理，包括變更設計、天候，甚至一例一休也被列為工期展延的原因。其中針對天候部分，洪婉臻質疑設計團隊早該把天候列為施工日期之一。對此陳庭輝則表示，工程建設涉及數年，沒辦法評估每年會有幾天下雨、幾天會影響施工；至於因為一例一休部分延宕，則是因為早期在工程發包時並未有相關規範。

洪婉臻則繼續點出，包含第4次契約變更設計中，因為擔心魚市場二樓地面溼滑，所以改採「粗糙止滑面板」；第5次變更則是為了因應市場內清潔所需，所以得設置電能熱水器，「清潔不是最基本的嗎？怎麼到第5次變更了還在討論這些事情？」對此產發局長陳俊安則表示，每次變更都是在進行的過程當中，都是在接獲攤商反應後再進行改善；洪婉臻則質疑，是否代表找來的建築設計團隊有問題？陳則回應，已經請市場處與新工處一同來釐清初始設計問題。

而針對多次變更設計，洪婉臻也質疑有人為因素才導致。洪婉臻也在質詢現場公布3段錄音檔內容直指二期工程中的二樓攤商分隔牆，原本在第5次變更設計時列為「符合食品衛生規範（GHP）」所增設，不過在第6次變更設計時又變成「減項（不施作）」，未來留給攤商自行增設。由於每次變更設計就要歷經都要歷經長達半年時間，且在會議中設計單位也提醒市場處「這樣會違反食品安全衛生規範」，不過卻遭置之不理，洪婉臻也直指根本是市場處公然要求設計單位違法施作。

對此陳庭輝則回應，是否增設分隔牆與是否違反GHP相關規定，並不是由設計單位說得算，「若按照設計單位的說法蓋了分隔牆，但卻又被衛生單位認定為違法又要怎麼辦？」陳庭輝更直言，根據洪婉臻的音檔內容，是建築師提出可能違反GHP規定，「建築師懂什麼GHP啦？」陳庭輝說，市場處針對GHP相關規範，自己就有輔導團隊。

不過此番說法也點燃兩方戰火，讓洪婉臻怒批「你們真的是委任給一個超級不專業的團隊，既然不專業為什麼不換掉？」陳則反嗆「現在做到一半了可以換掉嗎？換掉又變成台北藝術中心翻版，那我怎麼處理？」洪婉臻則批評陳庭輝推得一乾二凈，直指其「人謀不臧、知法犯法」；也讓陳些許動怒反擊「這八個字我不接受」。

「既然你覺得很冤枉的話，送政風請檢調調查。」最後洪婉臻也要求產發局跟市場處依法辦理，並於一週內提供調查報告。對此陳俊安則表示，如果在這個過程中確實有市府的同仁涉及不法，絕對會調查清楚並依法辦理。