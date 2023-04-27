有「百變女王」、「臺灣瑪丹娜」稱號的時尚教主藍心湄，個性豪爽、為人大方，不過近日她罕見在節目談及某個禮物背後的故事，遺憾有一樣禮物再也送不出去了，哽咽落淚「等不到這個來，祂就走了…」。

藍心湄近日在《女人我最大》中提到，自己有一個非常要好的姐姐，對方大她10歲，是對生活相當要求、非常有品味的人，但之後她生病了，必須長期臥床，好一點的時候可以起來走動，不好的時候那一陣子都得躺著。

藍心湄遺憾禮物永遠送不出去。（圖／取自女人我最大YouTube）

藍心湄鏡頭前哽咽落淚。（圖／取自女人我最大YouTube）

因此看護或她的先生都會用托盤，將食物送到她的床上給她，有一次藍心湄到這個姐姐家陪她吃飯時，發現托盤的其中一邊手把壞了，因為對方很喜歡愛馬仕，所以她就和品牌訂了一個托盤，打算送給她當禮物。

未料「等不到這個來，祂就走了」，藍心湄哽咽表示「我很思念這個姐姐，我心裡最低潮的時候，她給了我很多勇氣」，最後她為了不要在鏡頭前崩潰大哭，還開玩笑緩和現場情緒，讓王思佳和關穎都傻眼「這什麼結論」。