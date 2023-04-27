原子邦妮新歌MV邀請吳慷仁和蔡亘晏擔綱男女主角。（華納音樂提供）

原子邦妮全新專輯《無情怪物》中收錄的單曲〈給我一杯快樂水〉，以尋回初心為題，深切唱出每個人深埋心底的夢想，鼓勵聽者去實踐它。此次MV有請「億萬票房導演」殷振豪執導，驚喜邀來影帝吳慷仁、以《咒》曾入圍金馬獎最佳女主角的蔡亘晏擔綱男女主角，令原子邦妮在正式開拍前就相當期待能親自探班，笑說這次是「含金量」最高的一支 MV 。

MV中，吳慷仁飾演備受看好的棒球選手，未料曾經讓他閃耀的棒球，如今卻是施展暴行的工具，拿著棒球棍砸店、揍人，一直到被追趕圍毆到滿身是血的那刻，他再次看到棒球棍上所寫下的「初衷」二字，突然感覺既悔恨又悲傷，完美詮釋複雜的情緒，眼中泛滿淚水的模樣令人動容。原子邦妮也分享印象最深刻的一幕是當看見吳慷仁演出圍毆戲時，為求逼真，他敬業的先讓自己在地上滾，並弄的滿身髒汙，跟群眾演員的打鬥更相當耗費體力。

提到此次陣容如此重量級，原子邦妮興奮表示：「從確認導演、演員陣容的那一天起，就非常期待開拍可以去探班的那天；另外在這個劇本裡，我們心目中最適合的男主角就是吳慷仁！」提及與吳慷仁的緣分，原子邦妮的查查說：「我們之間有一位共同的獸醫朋友，大家都是愛貓的『貓友』，但其實彼此不太認識；還記得我鼓起勇氣打給他提出邀請的時候，聽到他超級阿莎力的答應拍攝，真的非常驚喜！」