台灣國辦公室主任陳峻涵，27日下午持漆彈槍前往中正紀念堂，朝蔣公銅像射擊並留下黃色漆漬，遭駐警隊隊員攔阻，中正一分局警方獲報後將陳帶回警局，現正偵訊中。

台灣國成員持漆彈槍闖中正紀念射蔣中正銅像引衝突 。(林郁平翻攝)

台灣國成員持漆彈槍闖中正紀念射蔣中正銅像引衝突 。(林郁平翻攝)

台灣國成員持漆彈槍闖中正紀念射蔣中正銅像引衝突 。(林郁平翻攝)

陳峻涵等台灣國成員，之前就曾前往中正紀念堂污損銅像，他們宣稱，台灣號稱人權立國，且以自由、民主、人權、法治為普世價值，但滿手血腥的蔣中正，卻塑立銅像供人瞻仰，這是對人權的莫大諷刺，因此多次前往滋事、毀損。

台灣國成員持漆彈槍闖中正紀念射蔣中正銅像引衝突 。(林郁平翻攝)

例如2019年228紀念日，陳等人曾拿魷魚丟擲銅像，大喊蔣是「殺人魔王」，同年10月25日光復節紀念日時，又用塑膠袋裝滿紅墨水，趁衛兵交接時丟擲銅像，同年12月10日，陳3度以紅墨水企圖潑銅像被制止。

中正一警方27日下午2時獲報，陳再度前往中正紀念堂，並以漆彈射擊銅像，導致銅像長袍下擺留有污漬，經駐警隊制止後，警方到場將陳帶回偵訊，目前擬依違反社會秩序維護法，移請台北地院台北簡易庭裁處。