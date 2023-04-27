民進黨主席賴清德昨（26）日在中常會表示，民進黨一向與勞工站在一起，改善基層勞工的生活責無旁貸，並強調會特別關注年輕人的職業生涯與薪資水準。時代力量發言人余佳蒨今天怒斥，民進黨不要出一張嘴、只講空話挺勞工，請看看自己的即將跳票的承諾，呼籲蔡政府在任期結束前把握時間兌現。

余佳蒨表示，蔡總統 2016 年一上任，就講出經典名言：「勞工本來就是我們民進黨，心裡最軟的一塊。」很遺憾的是，在五一勞動節前夕，時代力量盤點執政黨過去 8 年對勞工許下的承諾，其中多項政策面臨跳票危機。

余佳蒨指出，制定《最低工資法》的政見，一拖再推拖，薪資調漲始終仰賴執政者的恩給，給予勞工薪資保障的制度性調整公式至今仍無下文；政府還帶頭修惡《勞基法》，大砍7天假嚴重壓縮勞工的休息權益，日前立法院討論制定《國定假日法》時，行政部門還推託表示「增訂國定假日需要凝聚共識」、「如果不想補班休假，大家可以接受年假只休6天嗎？」

余佳蒨也說，攸關勞工退休權益的勞保基金最快在2026年將面臨破產，但勞保年金改革仍舊用大撒幣撥補的方式以拖待變，許銘春部長強調「撥補也是一種改革。」，無視勞保財務核心問題，治標不治本。

最後，余佳蒨指出，在《工會法》修法改革牛步，台灣的「企業及產業勞工工會」組織率僅有 8％，遠低於鄰近的日本、韓國、新加坡，而台灣經濟型態以中小企業為主，現行《工會法》的超高籌組門檻，就是阻礙 97％ 公司籌組企業工會，限制超過 400 萬勞工組織工會的最大元兇。

余佳蒨強調，民進黨的勞工政見說得漂亮，卻即將淪為空口白話的芭樂票，呼籲蔡英文總統、賴清德主席，把握時間，趕快兌現承諾，對勞工做點功德吧。