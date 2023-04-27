日月光投控發布112年度第一季營運報告，日月光投控112年第一季未經查核之合併營業收入為1308.91億元，季減26.22%、年減9.34%；日月光單季營業毛利193.39億元，季減43.28%、年減32.07%，毛利率14.8%，季減4.4個百分點、年減4.9個百分點；營業淨利76.95億元，季減61.08%、年減52.24%，營益率5.9%，季減5.2個百分點、年減5.3個百分點；歸屬於本公司業主之淨利58.17億元，季減63.01%、年減54.93%；基本每股盈餘1.36元，相較去年第四季的3.77元、去年同期的3.01元雙雙下滑，並創下3年新低紀錄。

日月光投控112年第一季未經查核之半導體封裝測試營業收入為733.19億元，季減22%、年減13%。單季營業毛利147.49億元，季減43.69%、年減36.15%；營業淨利64.09億元，季減59.38%、年減54.26%。

日月光半導體封裝測試銷售分析，以產品應用別占比，通訊占50%、電腦占17%、汽車和消費性電子及其它占33%。產品組合占比，Bumping, Flip Chip, WLP & SiP占41%；Wirebonding占34%；其它占8%；測試占16%；材料占1%。

半導體封裝測試，前十大客戶營收占比達56%，資本支出1.97億美元，打線機台數2萬5799台，測試機台數5447台。

日月光電子代工服務第一季營業收入為577.33億元，季減31.21%、年減31.21%；營業毛利45.67億元，季減41.47%、年減15.11%；營業淨利13.25億元，季減66.53%、年減39.77%。

日月光電子代工服務銷售分析，以產品應用別占比，通訊占35%、電腦占8%、消費性電子占29%、工業用占17%、汽車電子占9%、其它占2%。

電子代工服務，前十大客戶營收占比達75%，資本支出0.32億美元。