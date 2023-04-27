至於為何要進入泰山4月20日召開薪酬、審計委員會與董事會，劉偉龍說，因為要人爆料泰山又要花巨資投資一個大案子，獨立董事及他本人都將會有人身安全的疑慮，所以他報案請警察維護安全。

到底是什麼案子會這麼緊張？劉偉龍則說，泰山公司派又要採偷襲式的方式，想花36億元以每股24.63元，買進40.4%的街口支付股權，他質疑，是不是想要趕在5/31股臨會前，要把處分全家的錢全部花光光，這實在是太荒誕了!

泰山4月20日薪酬委員會暫停後，就沒開董事會對買進街口支付的案子做出決議。由於5月31日才會舉行股臨會，這中間萬一公司派還是決議要買街口支付的股權要怎麼辦呢？劉偉龍則無奈的回應，只能一哭、二鬧、三上吊，不然能怎麼？

這段時間，泰山從賣全家、買畫等等，劉偉龍說，這麼多欺瞞大家的事情，自已真的覺得很沉痛，希望用盡切法律途徑，讓公司所有事回歸到公司法，也能讓員工好好的上班，投資的股東們能夠安心。