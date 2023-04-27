桃園市長張善政（左一）參加樸樹咖啡中壢1號便利複合店開幕剪綵，鼓勵庇護員工。（呂筱蟬攝）

母親節將至，桃園市長張善政27日赴中壢1號社宅參加母親節庇護商品行銷暨樸樹咖啡中壢1號便利複合店開幕活動，該複合店提供12位庇護員工就業機會，除鼓勵他們擁有自食其力能力外，也向社會大眾推廣公益團體所推出的多元商品，鼓勵民眾多採購消費，給予桃園各庇護工場及員工更多機會與肯定。

樸樹咖啡中壢1號便利複合店位於中壢1號社會住宅內，提供12位身心障礙者庇護就業，結合全家FamiSuper超市店，民眾在此不僅能採購日常所需，現場更提供專業手沖單品咖啡，歡迎周邊居民多來此休憩、購物，度過悠閒好時光。張善政參與開幕剪綵後，也為庇護工場員工佩戴榮譽臂章。他說，桃園的庇護工場有超過50位專業人員細心指導員工，服務涵蓋餐飲、烘焙、零售、洗衣、蔬菜產銷、印刷服務等多元營業類別，溫馨的母親節即將來臨，鼓勵民眾趁此機會發揮愛心，優先選購由桃園庇護工場推出的產品，一起支持身心障礙朋友。

勞動局長李賢祥表示，勝利社會福利事業基金會培力讓身心障礙者走入社會，首度到桃園中壢開設庇護工場樸樹咖啡，除了透過聘用專業輔導團隊簡化工作流程，更完善輔導庇護員工給愈就業機會。

他也說，今年桃園庇護工場推出的母親節產品及服務，包括蛋糕、手工餅乾、咖啡、有機黑木耳露、膠原蛋白粉、面膜、優質禮盒、精緻洗衣、洗車、文創印刷等，同時也有多元促銷優惠活動，歡迎民眾踴躍前往各庇護工場選購，或可至「桃園市身心障礙者庇護商品easy購」網站訂購。