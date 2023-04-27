民進黨主席兼總統候選人賴清德日前批評，國民黨的國家認同「像精神分裂」，事後向病患家屬道歉。對此，時事評論員「歷史哥」分析，賴清德與他所屬的「台獨綠」，想法非常威權，容不下不同意見，賴會用精神分裂一詞去形容國民黨，是因為看不起他們。

賴清德昨（26）日在臉書發文表示，他收到許多病友家屬的來信及回饋，也有熱心網友傳訊息提醒他，因此，他要誠摯地向病患及家屬們致上歉意。賴清德提到，他曾經身為醫師，面對各樣疾病，無論是生理或是心理疾病，都深知病友們的不適及困境，因此，發言不當就應該即時修正、調整。

郭正亮今在中天政論節目《大新聞大爆卦》表示，賴清德的道歉對象絕對不是國民黨，因為在他的心中，國民黨的重要性比病患家屬還低。因此，賴清德的道歉是種進一步攻擊，代表國民黨「XX不如」。

同台的「歷史哥」也直言，賴清德所屬的「台獨綠」，是採用很權威式的領導，相關人士的想法也很權威，若有人與自己意見不同，他們會覺得都是對方的問題，早期甚至對外省人有很嚴重的偏見。因此，賴清德現在會用「精神分裂」一詞形容，就是因為他看不起國民黨、覺得國民黨「寄生」在台灣。

「歷史哥」也分享，他過去因工作緣故，時常到台南市政府辦事，在賴清德擔任台南市長期間，南市府櫃台人員全部說台語，但當賴接任閣揆、離開台南市後，他們全部改說國語了。而經詢問後得知，櫃台人員會說台語的原因，是賴清德有要求。