美國去年10月初祭出最嚴厲晶片禁令，禁止先進製程晶片和製造設備出口到中國後，根據韓媒報導，拜登政府接下來可能把炮口瞄準中國OLED產業。

《韓國時報》引述未具名消息人士說法指出，美國為遏制中國技術發展採取的措施恐會擴大，OLED產業被視為下一個可能的目標。報導稱半導體對先進民用、軍用領域有其戰略重要性，而面板尤其是OLED也越來越被視為國家安全的關鍵技術。

一位熟悉韓國貿易政策的高級政府官員接受電話採訪時說，中國OLED業蓬勃發展，遏制中國對OLED主導地位的雄心壯志，可能為美國或其盟友在該領域的成長奠定基礎，因此，美國有可能對OLED顯示器實施與晶片類似的出口管制。

南韓前總統文在寅的某位助理透露，美國官員兩年前曾認真考慮要在南韓、日本及台灣的幫助下，限制OLED製造設備及材料的出口，但由於OLED可能被傳統液晶面板LCD以及LED取代，雖然中國也有數家優秀的面板製造商，美國後來還是決定將制裁重點放在中國晶片產業上。不過他也提到，拜登政府未來有可能將重點轉移到OLED上。

一位前三星高層表示，如果美國想要瞄準中國的OLED產業，限制中國OLED的生產，南韓、日本和台灣須提供支援。

但曾在美國國家安全委員會(White House National Security Council)工作的Zack Cooper則認為，OLED技術不太可能成為美國出口管制的重點項目，因為OLED的軍事用途有限，加上OLED很容易被傳統技術取代，他對於美國是否會限制OLED技術抱持懷疑態度。