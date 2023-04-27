行政院長陳建仁拍板定案，中央流行疫情指揮中心將在5月1日正式解編，同時新冠將調整為第四類法定傳染病，未來民眾接種新冠疫苗，須自行負擔掛號費。然而在今（27）日的記者會上，指揮中心發言人羅一鈞表示，本土出現2例「大角星」XBB.1.16。

入口網站《Yahoo民調》26日開始針對自費施打新冠進行調查，截至27日下午3點30分，總計有超過4900人參與該投票。針對「接種新冠疫苗要付掛號費，會影響你的施打意願嗎？」的題目，表示「一定會」的民眾占27.9%、認為「可能會」的人則占18.3%、覺得「不太會」的網友有15.7%、稱「完全不會」的參與者占17.5%、「本來就不打算施打疫苗」的網友約占11.8%、剩下8.8%則是「不知道／沒意見」。

統整上述數據，「一定會」與「可能會」加總後高達46.2%，逼近5成，然而「不太會」和「完全不會」相加後僅33.2%，可見收費確實對民眾施打新冠疫苗的決策有所影響。

另對於「指揮中心建議全民每年施打一次新冠疫苗，你會去打嗎？」的題目，表示「一定會」民眾僅僅只有17.5%、稱「可能會」的網友占31.0%、持「不太會」態度的人占23.9%、而強調自己「完全不會」的參與者占19.9%、剩下9.7%為「不知道／沒意見」。

羅一鈞表示，國內變異株BA2.75仍占了六成三，是主流病毒株，但上周首度出現兩個本土大角星，且2個案都沒有旅遊史，都是高齡女性。其中一名為70多歲女性，有高血壓癌症病史，沒有旅遊史，因咳嗽快篩陽性確診，出現肺炎症狀需要氧氣，安排住院，屬於中症；另一名北部八十多歲女性則為輕症，有慢性肺病病史。