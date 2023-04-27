前中華職棒大聯盟會長、前桃園縣長吳志揚27日上午拜會基隆市政府，捐贈200本吳志揚著作的《吳志揚的三度職棒管理學》給基隆市各級學校及圖書館。基隆市長謝國樑說，感謝吳志揚的協助，他將持續推動基隆成為書香城市。

吳志揚說，這本書是他擔任職棒會長6年的經驗，滿適合做為不管是政府組織、公司行號、民間組織等經營管理的參考，他用棒球的故事以正面方式陳述，許多人認為適合給青少年學子做為課外讀物，相信可以有正確的人生觀。

吳志揚表示，這本書透過12個關鍵領導能力的故事，從制度、態度、溫度等角度闡述領導管理之概念及精神，是一本適合公司行號、政府組織及民間團體閱讀之經營管理書籍。

吳志揚強調，書中運用棒球術語編寫章節，並以「制度就是法，態度即講理，溫度是要有溫暖」之正面精神，鼓勵青年學子學習正向人生觀。

謝國樑表示，他與吳志揚有著多年的交情，也曾經是立法院的同事。非常感謝吳志揚願意贈書給基隆的學子，也呼應了他推動基隆成為書香城市的政策。他說，先前與見書店合作，推動24小時營業的書店。未來希望基隆有更多24小時書店，讓基隆成為名副其實的書香城市。

謝國樑也特別頒發感謝狀給吳志揚，並對於吳志揚先生響應市府打造產業聚落、推動書香城市、捐贈書籍給學生閱讀之支持深表感謝之意。