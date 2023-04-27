50歲三高患者王先生喜歡吃到飽餐廳，動輒吃下比別人高出兩倍的熱量，他總是無奈地說「我就是得吃這麼多才會飽！」而40歲林小姐身兼公司主管與母親的角色，蠟燭兩頭燒，體重像吹氣球般，褲子尺寸越買越大。醫師指出，肥胖型態不是只有單一可能，高達5成以上的肥胖患者屬於「飢餓大腦」、「情緒飢餓」或兩者混合型態，想要靠意志力減重是難上加難。

內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼說明，國際最新研究針對「進食行為」與「能量消耗」，將肥胖劃分出4種型態。「飢餓大腦」的人必須吃下總熱量比別人多62％的食物才能獲得飽足感，經常克制不了嘴饞；「情緒飢餓」的人焦慮感是其他族群的2.8倍，情緒進食是肥胖主因；「飢餓腸道」的人，胃排空的速度比別人快31％，容易多量多餐；「代謝異常」的人，基礎代謝率比別人低12％，造成熱量囤積。

該研究於2021年刊登在國際期刊《Obesity》。蔡明劼舉例說明，當聞到食物香氣、同行人證在用餐，就會開始進食，且吃了就停不下來，這就是「飢餓大腦」的典型表現；當感到焦慮、憂鬱或心情低落時，會不自覺進食，讓情緒主宰進食行為來緩解情緒，則屬於「情緒飢餓」。

肥胖型態非單一可能，也可能有混合型態。家醫科醫師安欣瑜分享，診間常見30到45歲的上班族，上班時間屬於情緒飢餓，下班時間屬於飢餓大腦，不知不覺攝取一堆熱量，等到回過神來已經體重超標，在尋求專業醫療團隊協助下，使用雙機轉口服減重藥物，不僅改變嘴饞的毛病，瘦下來後精神更好，也提升整體生活品質。

「相較於亂槍打鳥、使用錯誤的方式，找出肥胖型態並對症下藥才是成功減重的關鍵！」蔡明劼指出，該研究根據型態精準用藥的受試者，在長達一年的治療後，高達98％的人減去5％體重，總體而言，精準用藥的肥胖者一年平均可減去15.9％的體重，相較之下，對照組在一年後只減掉9％的體重。

解決肥胖問題急不可待，但找對正確的方式才不會走上冤枉路。台灣肥胖醫學會林文元理事長提醒，民眾首先要認知到自己的肥胖型態，再遵循專業醫療建議，並透過飲食、運動等行為，才能落實全面的體重管理策略。