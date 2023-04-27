心導管檢查是目前診斷冠狀動脈疾病最準確的方法，烏日林新醫院心臟血管內科醫師李榮基表示，不少民眾想到有管子在血管裡遊走就覺得很恐怖，其實除了打麻醉藥和管子進入體內有感外，幾乎都沒感覺。（烏日林新醫院提供／潘虹恩台中傳真）

台中75歲李翁進行心電圖檢查。（烏日林新醫院提供／潘虹恩台中傳真）

台中75歲李翁日前身體不適以為只是感冒，吃藥4天仍未改善，且出現臉色發白、呼吸急促等症狀，就醫檢查出肺積水加上肋膜積水且心臟酵素飆高，判定為急性心肌梗塞，立即啟動24小時全天待命心導管團隊進行治療，50分鐘完成手術，成功掌握黃金治療時間救回。

烏日林新醫院心臟血管內科醫師李榮基表示，心導管檢查是目前診斷冠狀動脈疾病最準確的方法，可以在不需外科手術的狀況下，大幅降低急性冠心症的死亡率，精準評估瓣膜性心臟病及先天性心臟病；不少民眾想到有管子在血管裡遊走就覺得很恐怖，其實除了打麻醉藥和管子進入體內有感外，幾乎都沒感覺，傷口也僅有針孔大小。

李榮基說明，當時李翁右冠狀動脈完全阻塞，且左前降支以及左主冠狀動脈嚴重狹窄，處於休克狀態，心導管團隊用最快的速度將右冠狀動脈打通之後，置放支架，順利完成手術。經加護病房照護，術後4天後移除氣管內管並於9日後出院。

李榮基說，李翁回診時討論進一步治療，於是再入院接受左前降支以及左主冠狀動脈的療程，並且置放塗藥支架，透過藥物塗層有效抑制血管細胞增生，相比一般金屬支架，塗藥支架的半年再阻塞機率從20至30％降低至5至10％，狀況改善許多。

烏日林新醫院心臟血管中心於今年2月擴大全新治療空間，引進德國西門子高效雙向數位平板心臟血管攝影X光機，利用3D立體定位系統，大幅降低輻射暴露劑量，同時保有良好的精確解析度，有助縮短手術時間；經驗豐富的心導管團隊全年24小時待命，時刻守護中部地區民眾的心臟健康。