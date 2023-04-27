韓國律政劇《Welcome 2 Life歡迎光臨第2人生》講述專為權貴打官司的惡質律師，因遭逢事故而被吸進另一個平行時空，變身正直檢察官；近日因《黑暗榮耀》中惡女「朴涎鎮」一角暴紅的林智妍（也譯：林知衍）飾演鄭智薰（Rain）的前女友，因不苟同對方的處事手段決定分手，沒想到在另一個時空中，2人結婚並育有1女。因為劇情設定，得隨時轉換情緒，詮釋在2個時空的角色，超敬業演出讓導演也給予極大肯定。

林智妍（左）與Rain在平行時空中由怨偶變夫妻。（東森提供）

Rain在劇中分飾2角，原本是一名追求利益、無所不用其極的王牌律師「李載翔」，因幫助客戶鑽法律漏洞之際，間接造成無辜女子喪命，決定揭發幕後真相，未料遭遇嚴重車禍，醒來時卻在另一個平行時空，變成擁有幸福家庭的檢察官，努力實現正義並活出新人生。Rain表示：「這角色之所以吸引我，是他經歷新人生的過程，感受到幸福、難過和憤怒，我覺得可以透過這些情緒的起伏，讓觀眾看到我不同於以往的演出。」因飾演律師和檢察官，要背很多專有名詞，坦言是一大挑戰。

Rain演律師時是過著優渥生活的傲嬌男，變身檢察官後，一家三口住在小房子，為生活和工作煩惱，因此有不少搞笑演出，女兒把屁股對著他放屁叫他起床，或被老婆林智妍命令做家務，或鄰居大媽聚在他家聊八卦，都令他抓狂。事實上Rain和金泰希婚後育有2女，他曾在綜藝節目《強心臟》提到：「以後的夢想就是送女兒去幼稚園、給女兒買好吃的，想要一個有很多女兒的家。」，也在廣播節目《Kiss the Radio》中坦言「無論是兒子還是女兒，都會好好將其扶養長大，但我是喜歡女兒的」，是個不折不扣的「女兒傻瓜」。

林智妍看不慣Rain為惡人辯護，不僅爆粗口還毆打他。（東森提供）

林智妍飾演熱血刑警「羅詩溫」，首次挑戰動作戲，劇中她因看不慣Rain為惡人辯護，不僅爆粗口還毆打他，Rain就像隻小綿羊般，面對林智妍的暴打飛踢只能默默承受，因內心仍愛著對方；但在另一個時空中，2人卻成了夫妻，林智妍還親暱地喊他「哥」，一幕林智妍走向Rain，他以為自己會被揍便自發性閃躲，迎來的卻是林智妍的真心告白。談到詮釋2個角色的挑戰，林智妍表示：「我要讓『羅詩溫』看起來較粗魯，但又充滿正義感，而在平行時空裡，我得讓她顯得開朗討喜，是個充滿正能量的媽媽。這是我第一次演媽媽，起初很擔心做得不好，還好Rain給了我很多幫助。」。

《Welcome 2 Life歡迎光臨第2人生》今（27日）起，每週一至週五晚間11點在東森戲劇台播出。