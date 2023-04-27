為高雄學子構築國際國外學習管道，提供豐富課程，高雄市政府教育局27日上午在新莊高中，與美國峽谷大學簽署國際教育合作備忘錄，由高雄市教育局長謝文斌、峽谷大學院長鄭佳宜代表簽署，美國在台協會高雄分處首席商務官艾達文、立峰國際教育發展協會理事長李吳釩等到場；鄭佳宜院長表示高雄具國際觀與前瞻性，與美國峽谷大學簽訂合作，增進高雄學子多元升學管道，提升雙語能力。

高雄市教育局長謝文斌、峽谷大學院長鄭佳宜代表簽署國際教育合作備忘錄(高雄市教育局提供)

此次與美國峽谷大學（College of the Canyons）合作逾200門國際線上課程，全面提供教育局所屬高中職校學生多元選習機會，不用出國即可線上選習，讓高雄學子在地深化雙語學習、擴展國際視野，同時降低學生赴美就讀大學之修課負擔，表現優異的學生更可透過TAG(Transfer admission guarantee)保障轉入加州大學系統就讀或抵免美國多所大學學分，共創國際教育全新里程碑。

高雄市教育局長謝文斌表示，感謝立峰國際教育發展協會促成此次合作，也提供全額補助高雄清寒弱勢的學生參與課程的機會。表示高雄市積極推動「校校有雙語」，市長陳其邁就任後逐年提高經費，109年至111年間投入經費大幅增加至2.1億元，並於112年再增加預算至2.5億元，成長3.07倍。

謝文斌表示，感謝立峰國際教育發展協會促成此次合作，也提供全額補助高雄清寒弱勢的學生參與課程的機會。(高雄市教育局提供)

高雄是一個國際化的城市，語言是與世界接軌其中關鍵的一環。在資訊科技快速發展的時代，透過線上學習、AI科技、5G數位整合，讓高雄與世界接軌零時差，此次高雄與美國大學在國際教育合作交流，除了增進高雄雙語學習資源，同時也為高雄學子開闢新的升學進路，另外國高中學生亦可選擇參與美國峽谷大學提供的學術英語課程IELP，深化語言學習及應用能力。

此外，教育局以公私協力擴增雙語人才庫，也與愛荷華州立大學等外國學校簽訂MOA，大專院校USR攜手模式，112年外籍教學人員及在地雙語教學人力將達812人。透過持續挹注資源，加強民間補教單位合作機制，支持348校全面普及雙語行動方案，增進不同學習階段學生雙語學習力。

高雄與美國大學在國際教育合作交流，除了增進高雄雙語學習資源，同時也為高雄學子開闢新的升學進路(高雄市教育局提供)

配合雙語政策，教育局積極鼓勵與協助高中職校透過雙聯學制AP課程，辦理國際專班、雙語實驗課程，爭取國教署資源辦理擴增雙語實驗班、部分領域課程雙語教學、英語文課程全英授課等方式，完善校園雙語環境、師資與課程，持續提高雙語覆蓋率，型塑沉浸式雙語學習環境。另藉由23國180校姊妹校、國際文教論壇的互訪交流等機制，讓高雄學子得有充分機會展現雙語溝通力與世界做朋友。