（16:15更新，補充最後結果）2023羽球亞錦賽27日進入第3天賽程，寶島一姐戴資穎迎戰首次交手的日本選手仁平菜月，在比較陌生的情況下首局分數比較接近，不過暖好機的小戴第2局找到自己的節奏，讓對手得分只有個位數，並以14比2高潮結束對手的反擊，最終歷時32分鐘，小戴21比18、21比6收下勝利，打進8強。

首局戴資穎還在熟悉對手球路，也出現一些分數力道較大的出界球，讓分數咬得比較緊，小戴也曾分數被超前過，在發生失誤後也屢次轉頭看向教練賴建誠，但在該局尾聲16比17再被超越時，戴資穎穩住陣腳連下4分要回領先，21比18率先收下一局。

第2局換邊再戰，經過一局熟悉後，戴資穎更加進入狀況，該局3比0開局壓制對手氣焰，中間再靠一波連得7分擴大領先，打下14比4的10分大幅領先優勢，被對手救回兩分後，小戴再以連得7分關門，直落二搶進8強。

稍早台灣女單宋碩芸對上大會頭號種子、日本世界球后山口茜，小宋奮戰兩局，其中第2局曾站上領先，可惜被山口茜一波連得5分帶走氣勢，最終小宋17比21、13比21無緣更上層樓。