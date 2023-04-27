復華投信新金融商品部主管廖崇文表示，將於5月24日起募集的復華台灣科技優息ETF基金追蹤指數即為特選臺灣科技優息指數，收益分配則採月配息機制，將是國內首檔台股月配息型ETF。今年最快自7月開始配息，月配息將平滑化，縮小月配息的差距！

根據統計(截至2022/12月底止)，由臺灣指數公司編製的特選臺灣科技優息指數去年股息率達8.2%，優於加權股價指數及電子類指數同期的3.7%、3.0%，也高於臺灣高股息、MSCI臺灣ESG永續高股息精選30等主要高息指數的7.6%、5.4%；進一步拉長至近5年，特選臺灣科技優息指數平均股息率約7.5%，亦優於主要高股息指數及電子類指數。

廖崇文指出，該ETF透過特選臺灣科技優息指數布局，百分百聚焦電子科技類股，緊抓台股市值最大、最具競爭力產業成長機會，成分股透過篩選機制以穩定獲利的科技股為主，避開景氣循環股，期望達到空頭抗跌、多頭續漲，並打破一般人對電子股波動度大的刻板印象；再輔以指數過去優異的股息率表現，讓股價、股息收益機會不漏接，輕鬆打造現金流。

復華台灣科技優息ETF(00929)經理人許忠成進一步分析，特選臺灣科技優息指數兼顧股息殖利率與獲利穩定性，鎖定上市櫃市值前200大且達50億元之電子科技類股，並從近12個月與近1個月檢驗其流動性，同時採「ROE、波動度、平均殖利率、現金股利變異係數、長短期本益比差距等5項基本面指標進行篩選，最後再以股息殖利率加權(個別成分股權重上限10%)，以當年度已宣告現金股利息精選出40檔成分股。

許忠成表示，上述篩選機制可排除波動度高與股利變動大的電子科技類股，每年於6月調整指數成分一次。依臺灣指數公司最近一期審核結果，特選臺灣科技優息指數成分股權重前十大依序為技嘉、華碩、仁寶、華擎、新普、緯創、佳世達、聯陽、頎邦、聯強。

近期美國科技股回檔，台股周線亦收黑，展望後市，許忠成認為，預估電子產業庫存調整將於今年上半年結束，下半年開始陸續回升至正常出貨水準，加以美國升息步入尾聲，有利電子股評價提升，建議可趁行情震盪整理時期，逢低布局科技優息ETF以累積更多單位數，掌握下半年的除權息及電子旺季投資收益機會。