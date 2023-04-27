日月光112年度第一季營運報告，日月光投控112年第一季未經查核之合併營業收入為1308.91億元，季減26.22%、年減9.34%，半導體封測事業占55.4%、電子代工服務占44.1%、其它占0.5%。

日月光首季營業毛利193.39億元，季減43.28%、年減32.07%，毛利率14.8%，季減4.4個百分點、年減4.9個百分點；營業淨利76.95億元，季減61.08%、年減52.24%，營益率5.9%，季減5.2個百分點、年減5.3個百分點；歸屬於本公司業主之淨利58.17億元，季減63.01%、年減54.93%；基本每股盈餘1.36元，創下3年新低紀錄。

展望2023年第二季業績，根據對當前業務狀況的評估及匯率的假設，日月光投控2023年第二季業績，以台幣計價，封測事業今年第二季營收與毛利率將與2023年第一季相仿；電子代工服務今年第二季營收將較今年第一季成長中個位數百分比；電子代工服務今年第二季營業利益率將較第一季增加0.5個百分點。

日月光重視企業與環境的永續發展，以「低碳使命、循環再生、社會共融、價值共創」四大策略，積極推動多元行動方案，連續七年獲得道瓊永續指數的殊榮。高雄市長陳其邁為表揚日月光致力於企業營運與永續的兼顧，親自蒞臨日月光高雄廠舉辦的「永續新公民、行動綠生活」活動，並頒發「環保永續貢獻獎」獎座，由執行長吳田玉代表企業受獎，肯定日月光為高雄的永續綠色之光。

從近零到淨零，日月光承諾「2030年辦公室淨零，2050年生產製造據點淨零」，積極布建綠色製造與循環經濟。為了體現行動是改變的開始，2023年高雄廠更強化讓永續走入生活，舉辦年度「永續生活節」，配合422地球日，自月初展開一系列活動，號召員工共同參與淨灘、淨山、淨道及護林活動，接下來更加透過環保月、綠色交通及減塑專案推動，以及廠區競賽活動，持續深植環保永續意識，深入同仁的日常，共同打造更美好的生活。