越南航空4名空服員3月受人所託從法國攜帶11公斤的毒品與搖頭丸回越南，案件偵辦告一段落，共有65人遭到警方逮捕；這4名空服員則因為「不知情」而獲釋。

越通社（VNA）報導，越南航空4名空服員3月16日從法國返回越南新山一國際機場（Tan Son Nhat International Airport）時，海關發現她們的行李異常，最終查獲8公斤搖頭丸以及總重逾3公斤的氯胺酮（K他命）和古柯鹼。

報導表示，胡志明市公安近日以非法買賣、運輸、攜帶、持有毒品、掩飾隱藏犯罪、知情不報等原因逮捕65名嫌犯。

警方調查指出，4名涉案的空服員被一些旅外越南人利用，將毒品從法國運往越南。經過30天的追蹤，警方與有關單位配合，繼續鎖定另外6批從法國運往越南的可疑貨物，從中查獲總重約50公斤的毒品。

警方表示，嫌犯的作案手法就是將毒品藏在牙膏軟管中，待貨物運抵越南，再將已經小包分裝的毒品按照指定透過快遞交給位於胡志明市、同奈省等地的買家。嫌犯不只鎖定空服員，也會找法國的越南留學生「幫忙」。

這4名空服員說，她們在法國時受他人委託協助攜帶60公斤貨物回越南，報酬為1000萬越南盾（新台幣約1.3萬元）。歷經長途飛行在精神疲憊的狀況下，這4名空服員宣稱，當下只打開幾管牙膏檢查，發現沒有異狀後就應允幫忙。

警方認定，這4名空服員在受人委託時並不知道牙膏裡藏有毒品，沒有故意販毒的動機，歷經6天調查後即釋放她們。警方說，這是一起跨國的特大販毒案，嫌犯可能高達百人。