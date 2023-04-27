新北市議會即日起展開總質詢，新北市議員黃桂蘭質詢時，期望侯友宜能夠當選總統，更照顧新北市。侯友宜表示，新北很多事情都要仰賴中央，新北很多不一定是金錢資源，有時候中央行政效率太低，就可能因物價上漲導致工程經費大幅上漲，這些錢都市民脂民膏，把經費省下來幫助更多辛苦人。

侯友宜說，他處理很多新北的事情，哪個地方是終點，他非常清楚大小事都掌握，他期待用更快效率，中央與地方合作，這些年碰到很多阻礙，如行政效率低，又面臨物價上漲，會讓預算很難控制。

侯友宜說，這些都是來自民脂民膏，把經費省下來幫助更多辛苦人，就像他推出好日子愛心大平台，幫助弱勢，他認為，國家、人民需要同心齊力，讓台灣成為永續發展好地方。

國民黨團總召廖先翔也分享美國富豪伊隆馬斯克火箭試射失敗，反被認為是下一次試射的重要經驗，他認為公務體系應該要學習擁抱失敗。

侯友宜說，正向力量就是正氣，團隊需要正向力量鼓舞，凝聚所有向心力，國家有這樣力量，不但會永續繁榮，更能安定。