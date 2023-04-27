劉彥宜／台北報導

新冠疫情至今逾3年，台灣防疫政策鬆綁，新冠肺炎輕症、無症狀確診者可免通報、免隔離，且目前已有多種西藥與中藥抗病毒藥上市，皆可有效預防重症發生，因此確診不再令人恐慌，但後遺症卻有可能是另一個夢魘的開始。台北市立聯合醫院表示，除有中藥「淨霧方」即飲包，並搭配針灸治療，民眾無需太擔憂。

台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區針灸科主治醫師魏任宣分享，根據世界衛生組織資料，感染新冠病毒後，約有10％至20％的人會出現中長期症狀，稱為「後新冠症候群（Post-COVID Conditions）」或「長新冠（Long COVID）」。

魏任宣解釋，目前醫學對長新冠的成因尚未全面了解，推測可能是病毒感染或潛伏於身體的其他部位如腸道或大腦中，或是確診造成的免疫系統紊亂，甚至是血栓和小血管損傷導致清除代謝廢物的能力下降，都有可能是確診者痊癒後仍有後遺症的原因。

長新冠後遺症常見的4大類別為消化道症狀、呼吸道症狀、神經症狀與其他症狀中，神經症狀包含焦慮、失眠、憂鬱、腦霧及嗅味覺異常。然而，用中醫的角度來看，這些神經症狀多與脾胃虛弱、濕濁不化及清氣不升有關。用現代醫學方式來解釋治則，就是將新冠確診後的病理產物清除乾淨，並重建微循環、恢復並增強正常的生理功能。

魏任宣強調，針對焦慮、失眠、憂鬱、腦霧、嗅味覺異等長新冠症狀的病人，除依個別體質配製科學中藥外，北市聯醫研發的「淨霧方」即飲包，經中醫師診斷後也可開立搭配使用，療效更佳。除中藥調理外，經醫師評估後可搭配針灸治療。

魏任宣解釋，針灸對長新冠的療效，國際上已有多篇研究論文發表，針灸可影響神經系統與免疫功能之間的聯繫，達到抗發炎、刺激免疫和調節神經系統，緩解許多臨床症狀。因此面對來勢洶洶的新冠浪潮與猶如暗礁密布的長新冠症狀，北市聯醫中醫早有準備。