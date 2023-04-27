許瑋甯今（27）日出席Nespresso期間限定「VERTUO POP玩色咖啡快閃店」活動，她和老公邱澤的婚期始終是媒體關注的焦點，今她說有和老公開啟婚禮籌備的話題，但因為工作真的太忙，2人默契就是先工作，各方考量之下最快也要等到明年，「如果是明年辦婚禮大概會是秋天，因為春天已經有規劃、夏天太熱了。」

許瑋甯今身穿大地色洋裝出席活動，展露好氣色。（羅永銘攝）

問及幻想中的婚禮，她笑說腦海的想像有百百種，但最後一定會選擇最好實行的，「因為家裡還有老人家，不可能拉到多遠的地方。」至於生子計畫，許瑋甯持開放態度，「我不知道耶，真的就是順其自然。」邱澤近期比較樂意與媒體分享夫妻倆私下生活，她不會特別過問，希望老公以最舒服自在的狀態面對媒體，「他想分享就講，他比較chill。」

她和邱澤都屬慢熱的人，但遇到彼此卻有聊不完的話題，許瑋甯甜說2人私下不像大家想得那麼安靜，「我們比較慢熟、比較口拙，但剛好碰到對方話會講不完，都會講到早上 才覺得好像該休息，哈哈，看不出來吧。」

許瑋甯一天至少喝３杯咖啡。（羅永銘攝）

被問到老公是否會一早替她泡咖啡營造浪漫氛圍？許瑋甯先是直率回應：「我不喜歡別人幫我按按鈕（咖啡機），那是我自己的儀式感，如果沒這樣開機我會生氣，光想到就氣。」但如果有開口要求，老公會幫忙，只是許瑋甯認為泡咖啡是很Me time的時光，喜歡自己享受，打趣說：「喝酒才比較需要陪伴吧。」

許瑋甯在《不夠善良的我們》第一次和柯震東合作，她大讚對方很可愛、幽默，「剛開始大家都有點慢熟，但開關打開就很幽默，他演戲有自己設定的動作 ，有好幾次都快被他弄笑。」近期柯震東多次在社群媒體發布低潮圖文，許瑋甯說他在片場都很自在自然，沒有感覺到有什麼不正常的地方。