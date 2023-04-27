台中市中山73影視藝文空間5月份焦點主題重磅出擊，將推出國內首見的「周美玲電影沙龍：─慾望邊界影展」，一口氣放映由周美玲執導，勇奪柏林影展泰迪熊獎的《刺青》、入圍柏林影展電影大觀的《漂浪青春》，以及榮獲台北電影獎最佳女主角的《愛．殺》3部電影。

周美玲與攝影師劉芸后除是一對公開的同志情侶，也是合作無間的創作夥伴，作品總會打上2人暱稱的「a Zero＋Hoho Film」，此次放映的三部電影《刺青》、《漂浪青春》與《愛．殺》，正是兩人共同創作的代表作。

探討情慾的電影《愛．殺》，把陽靚捧上台北電影獎影后寶座。（海鵬提供）

而由楊丞琳、梁洛施主演的《刺青》，當年勇奪柏林影展泰迪熊獎時，幾乎振奮全亞洲，連保守的新加坡都因《刺青》獲獎而破例引進放映。最驚人的是，當時周美玲又出櫃，整起事件風起雲湧，帶給同志朋友們很強、很正向的鼓舞與震撼。而《愛．殺》更將女星陽靚捧上台北電影獎影后寶座。

3部電影將在五月於中山73放映，屆時亦將邀請周美玲於5月13日親臨台中，以「慾望與記憶的邊界」為題，暢談她拍攝《刺青》、《漂浪青春》與《愛．殺》的歷程與秘辛。