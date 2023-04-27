桃園市竹圍福海宮今日下午在臨時紅壇舉行「飛輦轎、過金火」傳統民俗儀式，慶祝輔信王公聖誕。（蔡明亘攝）

今為農曆三月初八輔信王公聖誕，桃園市竹圍福海宮聚集約600人，為王公慶生。（蔡明亘攝）

今為農曆三月初八輔信王公聖誕，桃園市竹圍福海宮今日下午在臨時紅壇舉行「飛輦轎、過金火」傳統民俗儀式，現場湧入600人參與，場面十分熱鬧。福海宮管委會總幹事楊智賢表示，今也是配合航空城徵收暫時搬遷後，首次慶祝輔信王公聖誕，全台友廟也來參與，過程相當順利。

竹圍福海宮有逾170年歷史，主祀輔信王公又被稱為「航空城守護神」，是當地重要信仰中心。（蔡明亘攝）

竹圍福海宮已有逾170年歷史，主祀輔信王公又被稱為桃園的「航空城守護神」，是當地居民的信仰中心。為慶祝王公聖誕，廟方每年辦理「飛輦轎、過金火」儀式，2013年更被桃園市文化局列為民俗類無形文化資產，今早到中午由各友宮與管委會向輔信王公行三獻禮賀壽後，下午1時許信眾將輔信王公神像請出並固定在輦轎上，在廟前一一以轎梗碰觸，便開始飛輦轎儀式。

今下午1時許信眾將輔信王公神像請出並固定在輦轎上，在廟前一一以轎梗碰觸，便開始飛輦轎儀式。（蔡明亘攝）

現場信徒說，一般輦轎由4人以肩扛起，前後各2人，接著不停邊跳邊旋轉，隨速度穩定後加快，外側的2人只要雙手抓住轎棍，身體跳起後打橫，內側2人持續邊轉邊跳，看起來就像「飛起來」一樣，代表王公已降駕。

各轎「打赤腳」奔跑跨越金火3輪，儀式才結束。（蔡明亘攝）

楊智賢表示，飛輦轎結束後，輔信王公會指示過火時間，今日下午2時準時點火，焚燒大量金紙堆，由法師進行法事，撒鹽祈求火神讓過火順利，接著各轎「打赤腳」奔跑跨越金火3輪才結束。今日有來自各地信徒約600人參與王公聖誕慶祝儀式，也是暫時搬至臨時紅壇後，首次舉行飛輦轎和過金火，一切過程都十分順暢。

扛轎者須打赤腳跨越金火堆。（蔡明亘攝）

福海宮管委會常務監事、竹圍里長陳萬金提到，輔信王公信徒每年農曆三月初八都會回來參加，慶祝王公聖誕，今天除了航空城搬遷戶有回來外，過去因機場徵收搬遷的鄉親，也都回來參加，許多人從小就拜輔信王公長大，已有堅定信仰。

在過金火前，法師進行法事，撒鹽祈求火神讓過火順利。（蔡明亘攝）

大園區竹圍、海口、菓林、沙崙與后厝等地居民，許多民眾都以福海宮為信仰中心，海口里長張金鳳也說，今日許多搬家到菓林或大竹地區的搬遷戶阿公、阿嬤，一早就帶著家人來參與這場盛事，場面十分熱鬧。現場也有不少信徒帶相機來記錄盛大場面，居住在竹圍的林姓信徒說，看到飛輦轎、過金火儀式搬遷後再現相當感動，想到未來輔信王公會陪伴信眾搬遷，心中就安心許多。