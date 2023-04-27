蔡政府為保護科技園區、電廠等重要基礎設施，有意擴編警政署保二總隊至 4000 人，並進行手榴彈投擲、城鎮戰等多項軍事訓練，遭外界質疑是要將警察打造成「第二陸軍」。國民黨台北市議員徐巧芯昨( 26 日)在直播中指出，我國國安會與美國兵推時，曾讓美方逐一檢視我國基礎設施、通訊設備戰時所受的風險，而如今政府要讓駐守基礎設施的警察軍隊化，有可能也是美國給蔡政府提供的意見。

保二總隊將實施軍事訓練，課程包括手榴彈實彈投擲、城鎮限制空間戰鬥、城鎮戰射擊訓練等，被外界質疑是想讓警察變成第二陸軍。對此，內政部長林右昌強調，警察不會從事軍事活動，關鍵基礎設施防護能力提升絕對必要。

徐巧芯昨在直播中提到，她先前曾接獲爆料，指出國安會 1 月 16 日召開機密會議，發現美國跟台灣在兵棋推演時，曾有資訊交換的要求，其中包括基礎設施、光纖網路、通訊設備等相關資訊，蔡政府等同於讓美國擁有台灣基礎設施的訪問權，以便美方對台灣進行全面的安全評估。

徐巧芯指出，政府現在強調保護基礎設施的重要性，還為此擴編保二總隊、實施軍事訓練，要讓這些警察在兩岸發生戰爭的時候，負責駐守關鍵基礎設施。徐合理懷疑，美國可能在兵推時檢視台灣基礎設施的情況，認定台灣現在對基礎設施的保護有問題，要求蔡英文政府要對此做出調整。

徐巧芯續指，蔡政府此時把警察拖下水，要警察接受軍事訓練，可能就是為了加強與美國兵推時，被指出的不足之處。徐巧芯也推測，軍事訓練警察，讓警察能夠打城鎮戰，很可能也是美國出的主意。

徐巧芯批評，當蔡政府在美中之間選擇完全依賴美國、抱美國大腿時，就是在加強軍、警、消的負擔和工作風險，她也表示，很可能未來連消防隊都會被民進黨政府變成軍人。