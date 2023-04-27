陳姓家長指控其輕度自閉症兒子就讀嘉義某私立中學國一，被學長及同學霸凌，勒脖子、體罰交互蹲跳、嘲笑性器官、強迫倒垃圾、甚至拿刀恐嚇，校方消極處理，他已報警；學校表示，3月28日獲悉即通報校安中心，啟動校園霸凌處理機制。

陳姓家長指出，兒子去年7月到這間私中就讀，9月開學後住校，直到今年3月29日因受不了被長期霸凌而轉學，這段期間遭王姓國二學長、何姓、侯姓同學在宿舍裡體罰負重交互蹲跳、勒脖子、嘲笑性器官、藉口「借錢、請客」討索金錢。

他們還把垃圾都丟給他兒子強迫倒垃圾，何姓學生甚至拿刀恐嚇「不要惹我不高興」，兒子很害怕；有次王姓學生還用刀片劃傷兒子的手臂。

嘉義陳姓家長控訴兒子在學校宿舍遭霸凌，腳踝受傷。（廖素慧攝）

陳姓家長說，有幾次他發現王生、何生偷拿兒子的財物，侯生打罵兒子，向學校反映，學校有處理，後來兒子仍持續被霸凌，今年3月初他們發現兒子有錄影存證，竟脅迫兒子刪除影片，他已報警，希望校方重視校園霸凌問題。

學校表示，3月28日接獲家長通知第一時間即通報校安中心，且受理申請後3日內召開防制校園霸凌因應小組會議，目前已啟動相關程序的處理，3月31日到學生家裡說明、致歉，也讓王姓學生退宿。

校方表示，今天下午調查小組進行調查，待結案報告完成後，會啟動相關懲處與輔導措施，被行為人與行為人對調查結果都可以申覆。

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