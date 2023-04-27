市調機構IoT Analytics估計2022年全球連接網路的IoT裝置將達145億台，且持續高速成長中，也進一步預測全球企業IoT市場將在2022年~2027年期間以22%的CAGR(複合是年成長)增長至5250億美元，龐大裝置連接量帶給駭客更多攻擊機會，這些攻擊也為依靠軟體的安全保護網帶來壓力，隨著越來越多的終端裝置直接連上網，安全界限或邊界保護難度提升，所以各個裝置要有保護以自己為界的能力，且要能支援安全運作，這正是所謂 「零信任」安全策略，每個裝置只信任自己本身，其他有所接觸的他方一律要確認身分，而晶片指紋PUF其從根本提升安全層級的概念，為零信任架構下熱門選擇。

所謂的PUF其工作方式類似於指紋，可為具有防篡改特性的半導體提供唯一身份以進行安全驗證。PUF可以生成在芯片的整個生命週期內都有效的獨特內在身份。PUF可以為安全措施以及設備識別/認證提供強大的RoT，以確保給定的芯片/設備是真實的。

PUF的特性即是接受外界刺激時，不同的裝置會給出它獨一無二的回應，製造商在完成製造時，將量測結果存在資料庫中，而消費者在市場中可以用手機等裝置，從雲端比對量測結果並檢驗真偽。由於挑戰和回應的過程都掌握在製造商和消費者手中，偽造者唯一能下手的地方只有PUF函數，但PUF難以被複製，整套系統因而非常堅固。

NeoPUF是力旺約在2015年發表的IP，原理是透過一對NeoFuse電晶體自身氧化層的特徵，產生一組隨機亂數，用途為晶片的身分證及亂數產生器。不僅如此，力旺成立的100%持股子公司熵碼科技(PUFsecurity)，開發相關軟體搭配NeoPUF技術，提供「安全功能服 務」，相關應用為IoT、金融服務等金鑰驗證，PUF-based 2022年營收貢獻421萬美元、年增加263%，將會是力旺未來5~10年的主要成長動能。