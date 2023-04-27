中國華勤通訊公司，2017年起指示副總裁陳文峰，在台設立啟晟科技及凌昇科技公司，士檢接獲情資，認為兩家公司在台為華勤非法進行業務，除將電腦硬體、軟體設計研發成果交給華勤，還將知名公司華碩、宏碁等訂單轉介大陸，27日依違反兩岸條例，起訴張姓、蕭姓2負責人並通緝陳文峰。

起訴指出，陳、張等3人，違反台灣地區與大陸地區人民關係條例第40條，內文規定「大陸地區之營利事業，非經主管機關許可…不得在台從事業務活動」，但3人卻自2017年起，陸續在台設立啟晟、凌昇2家科技公司，在台一切業務均聽命於中國華勤。

檢方查出，2公司從事筆記型電腦研發，相關的成果都呈報給中國華勤，此外遇有華碩、宏碁等大廠訂單，他們也會轉報給大陸總部，還曾居中召開三方視訊會議，足證2公司在未經許可下，為華勤拓展各項業務。

檢方另查出，2家公司招人、給薪、離職等手續，均需華勤總部批准，中國華勤也多次匯資金給2家公司使用，內部員工更證稱，華勤持有啟晟公司的股權，日前依法起訴張、蕭2人，大陸籍幹部陳文峰則發布通緝。