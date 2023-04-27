竹聯幫弘仁會與華山幫爆發槍戰，雙方少年槍手11天內在雙北市共對開67槍，案件震驚社會。弘仁會更在自家堂口擺放夜市氣球，嗆：「有種來開槍啊！」。警政署長黃明昭下令警政單位，全面打擊黑道幫派、犯罪集團及成員，徹底檢肅、瓦解不法犯罪組織。

據了解，阿翔年初疑向華山幫在土城經營的當鋪借貸數十萬元高利貸，連本帶利需償還100餘萬元，阿翔無力償還，投靠弘仁會重要幹部綽號「鯨魚」的林姓男子，在詐騙集團擔任車手領取贓款，但阿翔數次取得贓款後卻未上繳，而是私吞用於償還欠當鋪的債。

「鯨魚」得知阿翔行徑後，懷疑阿翔是華山幫派來的臥底，擺明想黑吃黑，遂指使朱姓少年10日持空氣槍到土城當鋪開槍示威，事後還把過程影片放上網路，嗆聲「你們板橋華山就是垃圾，敗壞公司名氣，來弄我們公司拿CO2，還不敢承認，你們公司只能教出你們這些垃圾。」

華山幫一方不甘受辱，且自認與阿翔私吞贓款無關，遂鎖定「鯨魚」座車，派吳姓少年於19日凌晨在台北市雙城街停車場內開槍報復，沿路追擊到板橋，共在4個地點連開13槍，吳姓少年作案後隨即投案。

「鯨魚」因幫派座車被打成蜂窩，認為很沒面子，於是下令小弟反擊，20日上午劉姓少年坐計程車到土城，持衝鋒槍朝當鋪瘋狂掃射51槍，犯案後乘坐同部計程車到派出所投案，而「鯨魚」當天即離境前往東南亞避風頭。

但據了解，19日弘仁會黑色Alphard休旅車被開13槍，實際上是另一名台日混血幹部綽號「樂樂」的大哥飯窪大輔所有，24歲的飯窪大輔平時以建設公司、娛樂公司作為堂口據點，並在蘆洲、三重、淡水等地區，從事暴力討債、圍事等不法暴力行為，涉及多起社會性矚目事件。槍擊案發生後，樂樂也在三重區娛樂公司外，擺放夜市的氣球牆，並在道上放話嗆聲「有種來開槍啊！」。但警方調查後確認槍擊案與他無關。

少年槍手到案後均辯稱因私人恩怨才開槍，槍枝來源也推給死去友人，警方完全不採信，經深入追查，查出事因雖是阿翔引起，但阿翔實際上並未參與槍擊，故將阿翔列為證人。

專案小組同時鎖定弘仁會重要幹部「鯨魚」林姓男子涉案，由於林男已早一步前往東南亞躲藏，已透過國際合作，掌握林男最後出現在馬來西亞吉隆坡，警方已透過管道要求林男主動回台說明，若林男不配合，不排除註銷其護照，迫使他返台接受調查。