警方前往按摩會館查緝，查獲5組男客與女服務生。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

警方前往按摩會館查緝，查獲5組男客與女服務生。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄新興區民生一路某商辦大樓按摩會館暗藏春色，暗地從事違法色情性交易，主打「E奶撩人曲線」深受老司機好評。警方接獲檢舉前往查緝，逮捕30歲林姓負責人以及47歲李姓員工，此外還有現場5組剛完事的女服務員以及尋芳客，其中女服務員年齡為32至48歲，尋芳客中還有一名69歲周姓老翁，周翁落網時辯稱是「第一次」，直呼好倒楣。

高雄新興分局近期接獲檢舉，稱民生一路某商辦大樓按摩會館暗藏春色，暗地經營違法半套性交易，經過多日蒐證，於25日下午4時許見時機成熟，展開搜索，將負責人林姓男子、員工李姓男子逮捕，並在各房間內，查獲共有5組男客與女服務員，女服務員見到員警上門時，嚇得趕緊轉身換衣服。

據悉，林男都用Line等通訊軟體，刊登「性感E奶撩人曲線」、「氣質女神」等廣告，吸引男客上門，並媒介女服務生以半套1800元交易，從中抽成獲利。此外，因女服務生身材穠纖合度、技術優，老司機們都說讚，還是有不少男客是口耳相傳來「朝聖」。現場男客中還有名69歲周姓老翁，身體老當益壯，聞訊想體驗抓龍根，不料首次就遭員警逮捕。

員警在現場查獲帳冊等證物，後續將林、李男依妨害風化罪，移送高雄地檢署偵辦；女服務生及周翁等男客共10人，則依社會秩序維護法移送裁處。