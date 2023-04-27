桃園新明青創基地啟動數位人才培育課程。(呂筱蟬攝)

桃園市新明青創基地以發展AI人工智慧、智慧機器人、5G及物聯網為主題，27日啟動數位人才培育系列課程，開設15大系列共75堂實作課程，包括虛擬實境、智慧機器人等。市府祕書長詹榮鋒說，該基地除孵化青創團隊外，推出相關課程協助企業培訓數位尖端技術人才，增加青年職場競爭力。

青年局表示，數位人才培育系列課程自今年3月起，陸續開設15大系列共75堂實作課程，有以雲端技術為主題的AZURE、AWS，以智慧機器人為主題的ROS機器人，或是以虛擬實境為主題的XR延展實境及數位行銷為主題的網站及APP開發。所有課程聘請業界講師授課外，也邀請企業至課堂出題，讓學員運用所學數位技術解決企業面臨問題，除讓學員了解產業現況外，也讓企業可從中找到合適的解決方案及數位專業人才。

詹榮鋒也與現場多組青創團隊交流，他也說，透過課程將產官學界數位專業人匯集至基地交流，企業界把問題提出一同討論，學界也將相關最新的科技數位理念做交流，期望基地開發成果能盡快孵化應用，尤其最近推動的加速器基地，希望透過孵化的青創產業在企業投資方向上加速熟成，並進入商業模式及真正科技業發展。

青年局長侯佳齡表示，之後將陸續設立主題性青創加速器基地如電商基地、A8加速器基地及中路加速器基地等，結合政府與企業資源協助青創加速成長及商務拓展，針對有發展潛力青創團隊未來也將透過桃青基金，引進創投作法幫助青創團隊，更多數位人才培育系列課程，可搜尋桃園市青年局官網，或電洽新明青創基地服務專線03-4928797。