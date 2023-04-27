土耳其T929重型攻擊直升機測試發動機

土耳其ATAK-2專案下的新型T929正進行首飛前的發動機測試，官員說，這款採用烏克蘭發動機的攻擊直升機可望2025年初交付陸軍。

據《動力》（The Drive）網26日報導，由於國營安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）公開T929的發動機測試影片，各方終於得以看清這幾近完成的原型。

土耳其航空航天工業（Turkish Aerospace Industries，TAI）總裁兼執行長柯提爾（Temel Kotil）說，最新產製的3架T929將會在2025年交付土耳其陸軍司令部（Turkish Land Forces Command，TLFC）。

自從俄羅斯侵略烏克蘭後，安卡拉和基輔間的國防合作便與日俱增。而最引人矚目的，就是雙方計畫，要在烏克蘭的新生產設施打造土耳其無人機，並在土耳其船廠建烏克蘭戰艦。

Our First Clear Look At Turkey’s New T929 Heavy Attack Helicopterhttps://t.co/uJEjSGcxav — The War Zone (@thewarzonewire) April 26, 2023

而T929所採用的，則是烏克蘭航發巨擘馬達西奇（Motor Sich）的兩具馬力各約2,500馬力的TV3-117VMA-SBM1V-01T渦輪軸發動機。儘管俄烏仍在激烈交戰，而烏克蘭在戰爭的壓力下，據說拖了4個月才交出前兩具發動機，但土耳其第一批就訂購了14具。

整體來說，T929比T129大，戰力也較強，屬於重型攻擊直升機，大致和美國的AH-64「阿帕契」（Apache）同等級。它總重約為2.5萬磅（約1萬公斤），其中3,300磅（1500公斤）是武器和物資。相對的，T129的最大起飛重量約為1.1萬磅（近5000公斤），而「阿帕契」總重約為2.3萬磅（約1萬公斤）。

從照片看來，T929原型駕駛艙採用了數位寬螢幕。而武器方面就算不是全部，多數應該也是由土耳其製，除了電戰裝備外，還包括UMTAS和L-UMTAS長程反戰車飛彈、希瑞特（Cirit）70公厘雷射導引飛彈，以及T-30H機砲等。