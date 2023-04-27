中央氣象局地震報告指出，今（27）日16：15發生芮氏規模4.1地震，震央在花蓮縣政府南方 60.1公里，位於花蓮縣近海，地震深度34公里。各地最大震度台東3級，花蓮、南投1級。

日本外海小笠原群島發生規模5.6地震
19：44 花東地區規模4.5地震 最大震度3級
11：54台東規模4.1地震 最大震度4級
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