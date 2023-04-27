16：15花蓮近海規模4.1地震 最大震度3級 16:232023/04/27 中時新聞網 吳長諭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 16:15花蓮近海發生規模4.1地震。（氣象局） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央氣象局地震報告指出，今（27）日16：15發生芮氏規模4.1地震，震央在花蓮縣政府南方 60.1公里，位於花蓮縣近海，地震深度34公里。各地最大震度台東3級，花蓮、南投1級。 日本外海小笠原群島發生規模5.6地震 19：44 花東地區規模4.5地震 最大震度3級 11：54台東規模4.1地震 最大震度4級 #地震 #東部 #震央 #震度 #地牛翻身 也許您會感興趣 推薦閱讀 11：26花蓮規模4.1地震 最大震度4級 11:352023/04/16 生活 16：49宜蘭規模4.5地震 最大震度宜花4級 16:582023/04/17 生活 陸續發沙塵暴藍色預警 13省市有揚沙浮塵天氣 09:302023/04/13 兩岸 2年流標13次 花蓮大橋重建計畫預計6月開工2026年完工 15:012023/04/17 生活 陸環台軍演後美艦首次通過台海 共軍：全程跟監警戒 12:542023/04/17 兩岸 紐西蘭外島爆7.1強震 美發布海嘯警報 09:092023/04/24 國際 宜蘭縣近海規模4.5地震 最大震度3級 05:182023/04/18 生活 凌晨03：17台東極淺層地震 最大規模4.0、震度2級 05:162023/04/17 生活 要打趴無人機 陸東部戰區新防空系統服役 14:132023/04/18 軍事 凌晨規模3.6地震！5縣市有感 最大震度3級 05:082023/04/19 生活 大風降溫繼續南下 華南可能出現倒春寒 08:322023/04/22 兩岸 路透：伊朗假稱送地震物資到敘利亞 運的是軍火 20:122023/04/12 國際 加拿大西部外海發生規模6淺層地震 無海嘯威脅 03:412023/04/14 國際 共軍東部戰區進行火箭軍演習 聲稱東風11A導彈「隨時待戰」 21:282023/04/13 兩岸 印尼蘇門答臘西部海域規模7.3強震 引發海嘯警報 05:172023/04/25 國際 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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