星雲大師圓寂後留下許多智慧法語供世人省思，佛光山為了讓各界深入瞭解大師智慧的廣博，發布「星雲大師全集」增訂版395冊並贈予教育單位，鄰近的義守大學獲得贈書，特別在圖書館設置「星雲大師專區」，希望讓全校師生省思星雲大師智慧，對生活能有更多的體悟。

佛光山開山宗長星雲大師一生弘揚佛法，影響世人深遠，佛光山於今年2月發布「星雲大師全集」增訂版395冊，讓各界更深入瞭解大師智慧的廣博。

佛光山與義守大學地理位置接近，交流互動熱絡，共同以教育力量翻轉孩子的未來。（義守大學提供／林雅惠高雄傳真）

佛光山將「星雲大師全集」增訂版贈予教育單位，鄰近佛光山的義守大學正是受贈學校之一，學校因此舉辦贈書儀式，邀請年輕學子一起參與，以現場直播方式開場，場面溫馨活潑。

義守大學校長陳振遠率領一級主管出席佛光山贈書儀式，陳振遠表示，佛光山與義守大學地緣位置接近，好鄰居就是會互相交流，星雲大師一生樂於學習且多元跨域，並致力於弘法、慈善、教育與文化，更希望透過教育的力量翻轉年輕世代的未來。

陳振遠說，星雲大師的精神與理念深深影響所有人，感謝佛光山慈善院惠贈「星雲大師全集」增訂版，義守大學也特別在圖書館設置「星雲大師專區」，提供給全校師生閱覽使用。

佛光山慈善院院長依來法師表示，星雲大師一生沒有領過一張畢業證書，如何靠著用心學習成就自己，全都紀錄在「星雲大師全集」中，而新增訂版395冊，則是加入史料與文獻，希望透過全套書籍，可以讓義大師生從中增長智慧。

依來法師也提到，義守大學與佛光山關係相當密切，目前就有3位就讀義守大學的學子，正是佛光山大慈育幼院長大的小孩，無論是佛光山還是義守大學，都是希望藉由教育的力量，翻轉孩子的未來。