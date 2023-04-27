一名網友發文指出與男友交往3年，交往期間不論是外出吃飯或是其他生活開銷皆是由她買單，男友則以各種方式裝傻「躲帳」，讓她直呼吃不消，嘗試與男友討論希望能「AA制」過生活，沒想到卻遭對方嫌棄「太愛計較了」，因此崩潰求助網友們「難道真的只能放生了嗎？」。

一名網友在論壇「Dcard」發文表示，與男友交往3年多，兩人在大部分的相處上都非常開心，但是在金錢方面卻有很大問題，因為原PO的男友每次外出吃飯或是其他生活開銷，甚至是2人同居的房租，總會以各種理由來「躲帳」。

原PO透露，自己本身只是普通的上班族，還需給家裡孝親費，交往的三年多來根本存不到錢，甚至月底還需要跟家人借錢，也與朋友討論並嘗試過許多方法，不過最終都以失敗收場，「像是都不要出門就不會有開銷，或是我也不要帶錢之類的，但最後弄到的也都只有我自己」。

原PO指出，嘗試跟男友溝通希望能AA制過生活，但卻遭對方嫌棄「妳也太愛計較了，平常我也有付一些啊，而且AA之後問題會很多」，而請男友轉帳時他也總是不停找藉口，事後情緒上也會明顯感到不愉快。

原PO對此已身心俱疲，但已投入太多感情，現在說要放也放不掉，因此崩潰求助「到底該怎麼辦，難道真的只能放生了嗎？」。

文章曝光後引發熱議，網友幾乎一面倒勸分，「我不信你朋友沒叫你分手！你投入了很多感情，但是你投入的錢也不少啊小姐」、「女生的通病：除了這件事情其他都很好，但這件事情通常都爛到靠北沒辦法用其他優點彌補」、「現在窮鬼也那麼好談戀愛了？」、「他不愛你 他只是把你當提款機」、「現在分手是一時難過，一直都沒錢是長久難過」、「妳是他女友不是他媽，養他養三年妳真厲害」。