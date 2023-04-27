台灣原創電影《找死俱樂部》，融合台灣殯葬民俗文化，找來屢次入圍金鐘獎的許傑輝扮殯葬社老闆。27日辦記者會，許傑輝昨日剛從日本回來，戴著佛珠出席看起來神采奕奕，言語間不斷提攜新人，資深前輩風範十足，許傑輝在圈內人緣極佳、平時喜歡種菜舒壓，製作人更補充：「有輝哥的地方就有歡笑還有水果」。

左起李知安、許傑輝、導演王傳宗、黃采儀出席《找死俱樂部》媒體茶敘。（AXN提供）

許傑輝此次在《找死俱樂部》中需「躺入棺材」，他笑說：「我只想知道棺材是不是新的、有沒有其他人睡過」，其他並不是很介意，甚至還自己幫導演加戲，把一條腿露在棺材外面，他還補充，他多年前模仿「王永慶」十分成功，在王永慶過世當天還收到記者電話詢問他的感想，當天他人在宜蘭出外景，他大笑說：「我能有什麼感想啦！」，但後來他晚上一度無法入睡，穿2、3件發熱衣、無論蓋多厚的被子都感覺冷到不行，想了想他認為：「可能冥冥之中他（王永慶）也覺得我模仿得很好吧！」，最後只好去行天宮拜拜才好不容易解決，他也從此決定將這個角色「封箱」留在回憶裡面。許傑輝提到「死亡」議題有多感觸，也認為自己到這個年紀應是豁達對待死亡，每個人都有自己的選擇，他也分享了近日與母親的對話，談到過世後該如何處理身後事，他認為與家人正向溝通並一起面對，是最好的方法。

左起許傑輝、導演王傳宗、黃采儀出席《找死俱樂部》媒體茶敘。（AXN提供）

《找死俱樂部》題材發想來自於現代很流行的「假葬禮」，現代人壓力大且面對繁瑣日常，為了尋找出路而模擬「假死」，舉辦「假葬禮」，曾獲金鐘女配角獎的女星黃采儀在片中飾演「孝女白琴」梅姨，提到新、舊葬禮文化多有感觸，在接演此角色之前她做足功課，也才發現「孝女白琴」在葬禮中的文化價值有多重要，該角色帶領家屬發洩情緒、宣洩情感。黃采儀也表示，只要能夠感同身受去體會失去的痛苦，其實哭戲沒有這麼難。

左起黃采儀、林孫煜豪出席《找死俱樂部》媒體茶敘。（AXN提供）

許傑輝在訪談中大力提攜新人，在片中與許傑輝演出父女檔的新生代女星邵奕玫今日考試無法出席活動，許傑輝不忘帶到邵奕玫在拍戲現場為了延續悲傷的情緒而堅持了十五分鐘，讓許傑輝大讚：「身位演員，妳獲得了我的尊敬」。許傑輝在現場也一直丟梗給李知安與林孫煜豪，倆人對「舒壓」則有不同的應對方式，李知安表示自己去年去跳傘，在跳下去那瞬間理解到人有多渺小，也願意更豁達面對負面情緒；林孫昱豪則提到自己是台大畢業，能夠理解高壓且競爭力高的環境帶給人的影響，所以他特別喜歡嘗試新的事物，帶給自己新的挑戰。《找死俱樂部》將於4月28日晚間10點於AXN首播。