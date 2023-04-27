蔡英文總統今天下午接見美國退伍軍人協會總會長麥克萊恩訪團，強調輔導會將持續精進各項政策，提供榮民和退除役官兵更好的服務。她也期待未來，臺灣和美國在退伍軍人事務上，持續增進交流。麥克萊恩表示，他相信雙方都有決心繼續合作與交流，也相信彼此的情誼會繼續深化並歷久彌堅。

蔡英文表示，美國退伍軍人協會和我們輔導會有超過30年的深厚友誼。過去，美國退伍軍人協會多次通過決議文，支持美國政府深化和臺灣的交流，也在國際場合上為臺灣發聲，她要感謝協會長期以來對臺灣的堅定支持。

蔡英文總統接見美國退伍軍人協會麥克萊恩總會長訪團(總統府提供)

透過與美國退伍軍人協會交流，她說，我們輔導會持續精進各項政策，提供榮民和退除役官兵更好的服務。這幾年來，輔導會與大專校院及企業，積極合作交流，協助退除役官兵就學和就業。輔導會也致力提升榮家住民的醫療服務。現在，榮家和榮總已經攜手建構遠距醫療照顧網。

此次麥克萊恩訪團參訪臺北榮總等機構，她相信藉由經驗分享，我們雙方對退伍軍人的照顧，一定會更加妥善。

蔡英文表示，這幾年來，臺灣和美國互動交流越來越密切，包括美國國會通過各項法案，協助臺灣強化自我防衛能力，以及深化臺美之間的經貿連結。她期待未來，臺灣和美國在退伍軍人事務上持續增進交流。

麥克萊恩致詞時感謝輔導會主委馮世寬及其同仁安排參訪榮總及榮民之家等，交流美國與臺灣在照顧榮民上的做法，找出雙方可以改善進步的地方。

他相信雙方都有決心繼續合作與交流，也將繼續執行通過的決議文，就是要支持臺灣與臺灣的退伍軍人，當他們去美國國會時也會努力為臺灣發聲。他也相信彼此的情誼會繼續深化並歷久彌堅。