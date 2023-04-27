項婕如今（27）日出席義大利品牌輕奢包夏日新品發布會，她近日在《親愛壞蛋》中挑戰有精神疾病的角色，也是隋棠、温昇豪的女兒。她透露隋棠非常貼心，因為她容易過敏，劇中又有多場哭戲，隋棠特地送她一串質地柔軟的衛生紙，「她說她小朋友過敏也是用這個衛生紙，有挑過真的非常細心，現在見到她都是叫媽咪。」

隋棠、温昇豪的螢幕夫妻形象深植人心，項婕如坦言起初要和他們合作壓力很大，害怕沒辦法融入，好在2位前輩的很願意敞開、信任，「排練的時候就滿順利融入，那時候是即興表演、互丟接球， 雖然我很菜但因為他們願意敞開，所以默契很快建立，很有火花。」戲劇播出至今已經收到不少業界朋友的鼓勵，「他們說PTT對我大多都是讚的，心中也放下一塊大石頭。」

項婕如工作滿檔一口氣瘦了4公斤。（羅永銘攝）

項婕如近期也如火如荼為電影《疫起》宣傳，工作滿檔沒時間好好吃飯，「上工緊張就會吃不下，下班又將近11點了，怕吃東西隔天又水腫。」她因此一口氣瘦了4公斤，有時閉上眼睛還會頭暈，只希望宣傳期結束能夠休假，把手機丟掉，找姊妹淘登山放空，「想要與世隔絕，專心做好走路這件事就好了。」