為實踐中華電數位轉型，並滿足企業用戶實現雲端化佈局，自2019年起，即積極與AWS展開緊密合作，於2022年正式成為AWS在台灣的官方培訓合作夥伴，已有超過200名員工取得AWS專業證照。有感於企業用戶對雲端服務的強勁需求，以及中華電組織轉型所面臨人才培育及營運流程轉換的挑戰，中華電資訊技術分公司今日宣布2023年投入AWS雲拓計劃(Skills Guild)，進行企業內部全面性的雲端數位技能熟練度提升，目標2年內達到資訊技術分公司各單位約500名員工完成AWS雲端技能的培訓，使「雲端化」成為各部門、不同職能員工的共同語言，提升經營效率與服務品質未來也將逐步把培訓範圍擴大至中華電其他工、業務單位。

中華電資訊分公司總經理林昭陽表示，中華電一直致力於尖端資訊技術之人才培育，著眼於打造專業的雲端服務團隊，為企業規劃最適合的雲端解決方案，提升中華電信與企業用戶的經營韌性。與AWS的合作，讓中華電信取得業界最頂尖的雲端技能，進一步提升專業能力，同時透過AWS雲拓計劃，創新中華電的組織學習文化與營運流程，攜手打造的堅實專業基礎，為中華電帶來更具領導性的品牌價值。

面對雲端化時代來臨，人才培訓成為企業經營之關鍵議題，為協助客戶因應雲端轉型衝擊，中華電透過AWS雲拓計劃強化員工的雲端技能，備齊雲端服務專業能力，同時創新組織企業學習文化與改造營運流程，從辦公軟體到核心系統都積極擁抱雲端技術，以新世代IT技術佈局入雲效益，持續推動數位轉型。同時更運用具彈性與效率的混合雲模式，在未來雲端市場的競爭下，穩步邁進維持技術優勢。