位於北館五樓的 「真珠台灣佳味」是饗賓餐旅推出的創意台菜料理，嚴選最到味食材，以現代方式料理古早味經典料理。（馮惠宜攝）

「真珠台灣佳味」是饗賓餐旅推出的創意台菜料理，嚴選最到味食材，以現代方式料理古早味經典料理。（饗賓集團提供／馮惠宜台中報導）

「Mitsui Shopping Park LaLaport台中」北館4月27日起試營運，其中許多饕客敲碗快點開「饗食天堂」還在趕工中，同屬饗賓餐旅旗下台菜品牌「台灣真珠佳味」則搶先開賣，店家透露，該品牌被LaLaport指定進駐，據悉是因台中老城區不少老字號台中小吃名店林立，盼藉由新舊混搭的創意宴席，喚醒老台中的味覺記憶。

台灣自助百匯霸主饗食天堂確定進駐LaLaport台中南館，消息一出，饕客頻頻問何時要開，但南館自1月17日試營運後，饗食天堂始終籌備中，今（27日）北館試營運，饗食天堂繼續趕工中，饗賓餐旅正式回應，要趕5月16日同步開幕，但一切仍充滿變數。

而搶在饗食天堂之前，系出同門的 「真珠台灣佳味」率先開賣，位於北館五樓的 「真珠台灣佳味」是饗賓餐旅推出的創意台菜料理，嚴選最到味食材，以現代方式料理古早味經典料理，一改傳統美食的重口味口感，輕調味減少吃的負擔。

「真珠台灣佳味」主打古早菜，魷魚螺肉排骨湯，湯底以排骨熬製3小時，再加入乾魷魚、螺肉，甘甜層次湯頭，搭蒜苗，春秋時分喝一碗能去濕氣。

而「吻仔魚烘蛋」新鮮吻仔魚搭配各式時蔬，以歐姆蛋的料理手法製成厚實烘蛋；並灑上酥炸吻仔魚點綴顏色、增添口感，讓人忍不住接連扒飯。

歡慶真珠LaLaport店開幕推限定雙重優惠，即日起至5月31日前，凡內用滿2000元且姓名內有「真」「珠」任一字(可同音)，出示證件就送蒜蓉鮮蝦粄條乙份。另，到LaLaport店內用並於FB、IG公開打卡或是Google評論5顆星送寶島仙草奶凍乙份。