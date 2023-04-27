新浪財經報導，陸股27日開低走高，滬指午後一度漲超1％，以保險為首的大金融概念股拉升，中國平安更迎來久違的漲停。

醫藥股全天強勢，何氏眼科、金石亞藥、普蕊斯、天宇股份漲停，第一醫藥、國藥一致、健之佳、南京醫藥等多股漲停，拓新藥業、康泰醫學、亦瑞科技、賽諾醫療等漲超10％。

軍工股午後大漲，中船科技、光啟技術、龍溪股份漲停，國瑞科技漲超15％，理工導航、江龍船艇、中船防務等漲超7％。

下跌方面，AI概念股掀跌停潮，中文線上、中石科技跌停，三六零、劍橋科技、奧飛娛樂、視覺中國、中科曙光等十多股跌停，冰川網絡、盛天網絡、聯特科技、萬興科技等跌超10％。

A股主要行業ETF漲跌不一，傳媒ETF跌4.6％，5G ETF跌超2％，軍工ETF漲超2％，軍工龍頭ETF漲1.6％。以每日額度餘額口徑，北向資金截至A股收盤淨流入18億元；以買賣成交額口徑，北向資金淨賣出近2億元。

另外，大陸商品期貨27日多數收跌，原油跌逾5％，低硫燃油跌逾4％，液化氣、燃油、玻璃跌逾3％，甲醇、焦煤、瀝青跌逾2％；錳矽漲近3％，不鏽鋼、菜粕漲逾1％。