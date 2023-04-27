《梵蒂岡驅魔士》劇照，「神鬼戰士」羅素克洛扮演最強驅魔士（索尼影業提供）

根據統計，全世界各地的驅魔需求在近年來不斷暴增，光是在義大利每年就有50萬人被魔鬼騷擾。羅馬教廷開設的驅魔課程也供不應求，作為把驅魔觀念推廣到全世界的重要推手，梵蒂岡首席驅魔士、驅魔志業長達30年的阿摩特神父對決過最令人驚恐的驅魔案例終於要搬上大銀幕了。

由奧斯卡影帝羅素克洛主演的創新恐怖推理片《梵蒂岡驅魔士》，揭露阿摩特神父於1987年，在西班牙卡斯提亞所經歷過的多重附身案。這起發生在聖塞巴斯蒂安修道院駭人聽聞的案件，複雜度遠遠超越神父之前所操刀過的驅魔儀式，為了調查出惡魔的真實身分，羅素克洛在電影中挖掘出深藏數世紀之久的謎團，他在訪談中提到：「這間修道院與天主教會有長遠的歷史，過去發生過一些事情被掩蓋起來了，這起事件與天主教會的黑暗時期息息相關，有些信仰被質疑的人們遭到了懲罰，我們覺得這是一個挖掘西班牙歷史祕密的好機會。」

除了黑暗的塞巴斯蒂安修道院之外，電影中最重要的場景就是梵蒂岡的所在地羅馬了，為了忠於阿摩特神父過去的習慣，羅素克洛在電影中也騎上經典小巧的蘭美達Lambretta機車，奔馳在羅馬的大街小巷，甚至路過「老家」羅馬競技場。對於回到熟悉的地方，羅素克洛笑道：「我很幸運能與羅馬這座城市有這麼緊密的連結，這裡的人們真的很熱情，我每天都被上百位粉絲抓住強迫聊天，真是甜蜜的煩惱啊！」